Netanyahu: Nu Israel a lovit spitalul din Gaza! Cei care ne-au ucis cu brutalitate copiii își ucid și proprii copii

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a reacționat după ce un spital din Gaza a fost lovit de o rachetă, în urma atacului înregistrându-se sute morți și răniți.

"O analiză a sistemelor operaționale ale IDF indică faptul că un baraj de rachete a fost lansat de teroriști în Gaza, trecând în imediata apropiere a spitalului Al Ahli din Gaza în momentul în care a fost lovit.

Informațiile din mai multe surse pe care le avem în mâinile noastre indică faptul că Jihadul Islamic este responsabil pentru lansarea eșuată a rachetei care a lovit spitalul din Gaza.

Întreaga lume ar trebui să știe: teroriștii barbari din Gaza au atacat spitalul din Gaza, și nu IDF.

Cei care ne-au ucis cu brutalitate copiii își ucid și proprii copii", a spus Netanyahu, în două postări pe rețelele de socializare.

Inițial, purtătorul de cuvânt al premierului israelian spusese pe X că forțele aeriene ar fi tras cu o rachetă înspre spitalul aflat în Gaza (Foto). Ulterior, acesta a șters postarea de pe rețelele de socializare.

An analysis of IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli hospital in Gaza at the time it was hit.



Intelligence from multiple sources we have in our hands indicates that Islamic Jihad is…