FOTO-VIDEO - Ultimă oră: Între 200 și 300 de morți într-un atac israelian la un spital din Gaza

Atacul ar fi fost aerian și ar fi lovit în centrul din Fâșia Gaza, a declarat Ministerul de Interne, potrivit Al Jazeera.

„O nouă crimă de război comisă de ocupație în bombardarea Spitalului Al-Ahli Arabi din centrul orașului Gaza, care a dus la sosirea a zeci de martiri și răniți la Complexul Medical Al-Shifa din cauza bombardamentelor. Trebuie menționat că spitalul a găzduit sute de pacienți, răniți și persoane strămutate din casele lor din cauza atacurilor aeriene”, se arată în comunicatul Guvernului.

