Netflix a anunțat datele de lansare pentru sezonul trei al serialului `The Witcher`

Netflix a anunţat datele de lansare, posterul oficial şi primele imagini din sezonul trei "The Witcher" cu Henry Cavill.

Volumul 1 (cu episoadele 1-5) va fi lansat la nivel global pe 29 iunie, iar Volumul 2 (cu episoadele 6-8) pe 27 iulie, conform News.ro.

În timp ce regii, elfii şi demonii Continentului luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-şi protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care ameninţă să o distrugă. Încredinţată cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer îi conduce la fortăreaţa Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexploatate ale fetei. În schimb, ei descoperă că au aterizat într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi al trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna.

"The Witcher" este regizat de Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere, Bola Ogun iar producători: Tera Vale Ragan, Veselin Karadjov, Sasha Harris.

Scenarişti sunt: Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Tania Lotia, Haily Hall, Matthew D'Ambrosio, Clare Higgins, Rae Benjamin şi Troy Dangerfield. Rae Benjamin, Matthew D'Ambrosio, Troy Dangerfield, Javier Grillo-Marxuach, Haily Hall, Clare Higgins, Tania Lotia şi Mike Ostrowski.

În distribuţie: Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska) (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle), Meng'er Zhang (Milva).

Producţia a fost filmată în studiourile de film Longcross şi în mai multe zone ale Angliei, Ţara Galilor, Croaţia, Slovenia, Italia, Maroc.