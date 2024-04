Netflix lansează documentarul Împreună: Câștigătorii Triplei, despre sezonul de vis al lui City

Noul documentar despre Manchester City, difuzat pe Netflix, este accesibil începând de marți. Documentarul are șase episoade și a fost realizat de o echipă de producție a „cetățenilor”. Acesta prezintă în special imagni din vestiarul echipei care a câștigat Tripla Coroană în sezonul 2022-2023, potrivit mediafax.

„Together: Treble Winners” este o nouă serie de șase episoade care documentează campania 2022-23 a clubului Manchester City, care a devenit al doilea club englez din istorie care a câștigat Premier League, FA Cup și Liga Campionilor în același sezon.

Cele 115 acuzații financiare aduse clubului în februarie anul trecut sunt tratate pe scurt, iar ieșirea controversată a lui Joao Cancelo din echipă în ianuarie anul trecut pentru a se alătura lui Bayern Munchen sub formă de împrumut nu și-a găsit loc.

În schimb, serialul - filmat de echipa media internă a lui City - se concentrează pe scoaterea în evidență a personalităților jucăușe din cadrul echipei.

Fie că este vorba despre Erling Haaland ridiculizându-i simțul vestimentar al lui Kevin de Bruyne, Scott Carson care se duelează în ironii cu Ilkay Gundogan sau Bernardo Silva care explică de ce și-a botezat câinele după fundașul John Stones.

E prezentat de asemenea și Pep Guardiola cum se adresează iritat echipei de câteva ori, în timpul unei perioade de iarnă în care echipa a scăzut în formă.

Serialul se încheie cu un discurs al președintelui Khaldoon Al Mubarak despre "unitatea specială" a grupului, pe care o atribuie succesului.

Este o îndepărtare notabilă față de unele dintre cele mai tensionate documentare de acest tip din culisele fotbalului, cum ar fi marca Amazon Prime, All Or Nothing, cu Arsenal, Spurs și chiar City, în timpul campaniei 2017-18.

În schimb, acesta are o notă mai lejeră, văzută mai recent în We Are Newcastle United sau chiar în Married To The Game, care se concentrează pe fotbaliști și pe partenerele lor de viață din afara terenului.