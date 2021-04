Neymar se gândeşte acum la câştigarea Ligii Campionilor cu PSG, nu la Balonul de Aur

Atacantul brazilian Neymar a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că se gândeşte acum la câştigarea Ligii Campionilor cu echipa sa, Paris Saint-Germain, nu la Balonul de Aur, şi a subliniat că el este "un adevărat profesionist", transmite France Football, potrivit Agerpres.

Neymar, care a câştigat Liga Campionilor în 2015 cu FC Barcelona, a prefaţat întâlnirea de miercuri cu Manchester City, de la Paris, din manşa întâi a semifinalelor acestei competiţii: "Este un meci greu. Manchester City este o echipă mare. Este un meci la fel de greu ca împotriva lui Bayern Munchen. Vom da totul ca să-l câştigăm. (...) Vreau să fac totul pentru ca PSG să ajungă în finală."

"Astăzi, principalul meu obiectiv este Liga Campionilor şi nu Balonul de Aur. Acum nu e primul lucru în mintea mea. Vreau să câştig competiţia, asta e cel mai important. În viitor, vreau să am în minte că am câştigat una, două, trei Ligi ale Campionilor şi că am ajutat-o pe PSG să câştige acest trofeu", a afirmat brazilianul.

Despre coechipierul său Kylian Mbappe, pe care l-a numit "un jucător foarte mare", el a spus: "Vreau să fie foarte fericit şi să aibă cât mai mult succes. (...) Suntem legaţi de o mare prietenie".

Legat de prelungirea contractului său, brazilianul a spus: "Am vorbit deja despre asta la ultimul meci. Nu e momentul să abordez acest subiect. Mai am un an de contract. Mă simt însă foarte bine, sunt foarte fericit aici. Poate că e sezonul în care mă simt cel mai fericit, foarte confortabil. Lucrurile vor veni de la sine".

"PSG a crescut mult. Sunt patru ani de când sunt aici, clubul progresează din ce în ce mai mult şi va continua să lucreze ca să progreseze şi mai mult. Nu întâmplător e printre cele mai mari patru, cinci, şase cluburi. Suntem la porţile victoriei. În sezonul trecut, am fost pe locul doi (finalişti - n. r.), vom face totul să câştigăm (...) În sezonul acesta s-au întâmplat multe. Muncim şi ne îndreptăm spre victorie. Trebuie să continuăm. Când am venit, am spus că obiectivul meu este efectiv să câştigăm Liga Campionilor, trebuie să continuăm, să perseverăm ca să câştigăm", a declarat atacantul.

"De când am venit la PSG, toată lumea ştie, am avut nişte dificultăţi, peste care am trecut. Nu trebuie uitat niciodată că am fost întotdeauna un adevărat profesionist, chiar dacă gurile rele au spus unele lucruri. Când sunt pe teren, joc şi sunt un profesionist. Mă simt din ce în ce mai bine, mă simt bine în pielea mea, joc şi rămân profesionistul care am fost întotdeauna", a adăugat el.