Nicolae Ciucă: Războiul de la graniţă deja ne afectează. Vedem care sunt efectele economice, psihologice

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat că deja ne afectează războiul Rusiei împotriva Ucrainei, atât la nivel economic, cât şi psihologic. Şeful Executivului a adăugat că „România, odată ce a intrat în NATO, şi-a asigurat o centură de securitate care îi permite să mizeze pe propria capacitate de apărare” deoarece „pe principiul frica păzeşte bostănăria e bine să avem o umbrelă de protecţie”.

„Războiul de la graniţă deja ne afectează. Vedem care sunt efectele economice, psihologice, pentru că fiecare om când ştie că există un război în proximitate are temeri că s-ar putea extinde.România, odată ce a intrat în NATO, şi-a asigurat o centură de securitate care îi permite să mizeze pe propria capacitate de apărare. Am reuşit odată cu asumarea de către Preşedintele României alocările cu procentul de 2,7% pentru bugetul Apărării. Această alocare va creşte şi nu creşte doar la noi. În toate ţările europene cu toţi omologii cu care am vorbit se discută foarte serios pe tema reevaluării capacităţilor militare, a industriei de apărare pentru ca, în caz de nevoie, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie niciodată, pe principiul frica păzeşte bostănăria e bine să avem o umbrelă de protecţie”, a declarat Nicolae Ciucă, întrebat joi la RTV cum ne-ar afecta războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi dacă românii ar trebui să îşi facă griji cu privire la extinderea acestui război.