Nicolae Dică: Zlatinski nu este legitimat încă şi nu poate evolua în meciul cu FC Viitorul

Antrenorul Nicolae Dică a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că noua achiziţie a FCSB, mijlocaşul bulgar Hristo Zlatinski, nu este legitimat încă şi nu poate evolua în meciul cu FC Viitorul, scrie news.ro.

"Zlatinski e un jucător cu experienţă, a jucat foarte bine la Craiova, astăzi a făcut primul antrenament cu echipa, sper să ne ajute cât mai mult. Nu poate juca mâine, pentru că nu este legitimat, din câte am înţeles. Trebuie să fac totul ca să-i integrez cât mai repede pe aceşti jucători noi. Uşor nu îmi este, îmi este greu. Ideal este să ai jucătorii când începi pregătirea şi cu aceia să mergi cel puţin şase luni. Dar aşa s-a întâmplat şi anul trecut şi în anii trecuţi, la Steaua au venit jucători pe parcurs, dar de asta sunt aici, ca să-i fac pe jucători să dea totul cât mai repede. Patronul nu cred că va mai aduce acum cinci-şase jucători. Probabil în iarnă, dacă nu va fi mulţumit de unii, va aduce alţii. Eu sunt mulţumit de lot, am fost mereu mulţumit, pentru că eu am jucătorii în care eu cred. Chiar dacă unii dintre ei sunt foarte tineri, eu am încredere în ei. Atunci când vin jucători noi la echipă este un lucru pozitiv şi întodeauna am fost mulţumit de lotul pe care l-am avut", a declarat Dică.

El spune că nu se gândeşte deocamdată la returul cu Rapid Viena, ci la partida de duminică, meci la care va opera schimbări în echipa FCSB.

"Trebuie să ne gândim la meciul de mâine pe care îl avem cu Viitorul, un meci foarte greu şi apoi avem timp să ne gândim la returul cu Rapid Viena. Vor fi schimbări în echipă mâine, pentru că vom avea un meci foarte important peste patru zile şi a fost o încărătură mare la Viena, în meciul tur, a fost şi oboseala, s-a jucat un meci pe contre şi ne aşteaptă un retur infernal, în care va trebui să dăm totul pentru a obţine calificarea. Dar în momentul de faţă mă gândesc la meciul de mâine. Jucătorii care vor intra mâine trebuie să dea totul în meciul cu Viitorul. Atunci când am întâlnit Viitorul am avut meciuri foarte grele, e o echipă care practică un joc ofensiv, e o echipă căreia îi place să aibă posesia mingii, care de la mijlocul terenului în sus are jucători care pot face diferenţa, jucători buni unu contra unu, tehnici, jucători cu execuţie. Filip a făcut azi antrenament cu echipa. El s-a antrenat separat cu cei care au rămas acasă, astăzi a intrat cu echipa, este apt să joace mâine seară", spus tehnicianul.

Dică afirmă că la Viitorul sunt mulţi jucători valoroşi pe care i-ar transfera la FCSB, dar aceştia trebuie urmăriţi o perioadă mai lungă.

"La Viitorul sunt mulţi jucători tineri, de viitor, care au început bine şi acest campionat. S-au transferat jucători de acolo, întotdeauna la Viitorul găseşti jucători de valoare, dar sunt jucători tineri şi trebuie să-i urmăreşti foarte mult timp pentru a face un transfer sau mai multe", a mai spus el.

Dică a precizat că, înaintea sezonului, nu i s-a trasat drept obiectiv accederea în grupele Ligii Europa.

"Eu îmi fac treaba la fiecare meci şi după fiecare joc, chiar dacă este victorie, chiar dacă este înfrângere, eu îmi fac treaba la fel. Îmi doresc să stau cât mai mult la Steaua şi să am rezultate cât mai bune. Dar dacă la un moment dat se va decide să fiu dat afară, asta e. Nu a fost acestă discuţie înaintea sezonului, că dacă nu se califică echipa în Europa League, sută la sută vei fi dat afară", a spus el.

FCSB va întâlni, duminică, de la ora 21.00, în deplasare, formaţia FC Viitorul, în etapa a VI-a a Ligii I.