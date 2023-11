Nicolae Stanciu: Ar fi extraordinar să sărbătorim o calificare la EURO cu 50.000 de oameni în tribune

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, luni, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Fotbal, că ar fi extraordinar ca "tricolorii" să poată sărbători calificarea la EURO 2024, pe Arena Naţională, la meciul cu Elveţia, alături de 50.000 de suporteri.

"O calificare ar însemna totul pentru mine. Visul meu cel mai mare este să reuşim să ne calificăm, să ducem România la EURO, având în vedere că au trecut opt ani de la precedenta ediţie la care am fost prezenţi. Să fiu pe teren din postura de căpitan este mai mult decât mi-aş fi putut imagina vreodată. Mai avem aceste două meciuri, ştim toţi ceea ce înseamnă, cunoaştem importanţa lor şi cred că încă de la începutul campaniei suntem pregătiţi, ştim ce vrem, unde vrem să ajungem, şi aşa vom fi şi la ora meciului cu Israel şi la meciul cu Elveţia. Ne dorim ca la finalul meciului cu Elveţia să le facem o bucurie fanilor. Ştiu că s-au epuizat toate biletele, ar fi ceva extraordinar să sărbătorim o calificare cu 50.000 de oameni în tribună", a declarat Stanciu, potrivit Agerpres.

El spune că prezenţa la EURO 2024 trebuie să rămână obiectivul principal al echipei pregătite de Edward Iordănescu, contând mai puţin dacă va reuşi să rămână neînvinsă până la finalul preliminariilor: "Ştim cât am muncit pentru a avea aceste rezultate, îmi doresc să rămânem neînvinşi şi după aceste două meciuri, dar grupa este mai complicată, rezultatele sunt mai ciudate. Ceea ce contează este să ne calificăm, nu contează atât de mult dacă vom rămâne neînvinşi. Cred că ăsta este scopul final, să fim la european la anul".

Nicolae Stanciu a explicat şi strategia sa de a se impune ca lider în faţa colegilor săi mai tineri."Eu am o altă idee despre cum ar trebui să fie un lider. Nu sunt foarte vocal în timpul meciurilor, nu acţionez aşa cum se făcea pe vremuri când eram eu junior, când cei mai bătrâni te certau şi foloseau un alt limbaj cu cei tineri. Încerc să fiu un exemplu prin ceea ce fac, atât pe teren, cât şi la antrenamente. Cred că e mai important să fiu un exemplu pentru cei tineri şi să-i ajut şi să-i încurajez decât să îi cert când greşesc o pasă. Singurul meu obiectiv din acest an a fost calificarea la EURO, nu m-am gândit la nimic altceva. În 2023 gândul meu a fost doar la naţională. Cred că merităm să ne calificăm, am demonstrat lucrul ăsta pe parcursul acestei campanii", a mai spus Stanciu.Cel mai dificil moment din campania de calificare la EURO de până acum s-a consumat după egalul cu Israel, 1-1."Cred că cel mai dificil moment din aceste preliminarii a fost după meciul cu Israel, pentru că eram convinşi că vom reuşi să câştigăm, dar după acel egal a fost o supărare de neimaginat. Ăsta a fost cel mai greu moment, pentru că eram foarte dezamăgiţi de rezultat, dar şi de faptul că stadionul a fost aproape plin şi nu am reuşit să facem o bucurie suporterilor. Iar cel mai frumos a fost două zile mai târziu, la meciul cu Kosovo, pentru că era obligatoriu să obţinem o victorie, am reuşit să facem acest lucru şi după meci a fost o descătuşare", a mai spus Stanciu.România va juca pe 18 noiembrie cu Israelul, la Felcsut (Ungaria), pe Stadionul Pancho (21:45), iar pe 21 noiembrie va înfrunta Elveţia, la Bucureşti, pe Arena Naţională (21:45).România ocupă primul loc în clasamentul Grupei I, cu 16 puncte (8 jocuri), urmată de Elveţia, 15 (7 j), Israel, 11 p (7 j), Kosovo, 10 p (8 j), Belarus, 6 p (8 j), Andorra, 2 p (8 j).