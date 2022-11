Nicoleta Pauliuc: În 2022, România și-a îmbunătăţit garanţiile de securitate

Nicoleta Pauliuc, preşedinta Comisiei pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României, a făcut o analiză a garanţiilor de securitate naţională pe care România le are. Senatoarea liberală a constatat o situaţie paradoxală. Pe de o parte, nicicând în istoria modernă a ţării noastre, nu am avut vreodată garanţii de securitate atât de importante, fiind parte a celei mai puternice alianţe politico-militare: NATO. Pe de altă parte, ameninţările directe şi hibride s-au înmulţit. În plus, există şi problema uriaşă a “suicidului economic, diplomatic şi de stabilitate internă” pe care îl practică ruşii. Odată detonată bomba, schijele sar în toate direcţiile. Iar aceste schije se numesc: criza energetică, valul inflaţionist, criza cerealelor şi blocarea unor lanţuri de producţie şi distribuţie la care Federaţia Rusă era parte integrantă.

Şefa Comisiei de Apărare susţine că există evoluţii pozitive, care au sporit garanţiile de securitate ale României. Printre acestea, Pauliuc enumeră şi creşterea alocărilor bugetare pentru Apărare la 2,5% din PIB.

„La iniţiativa Preşedintelui Iohannis, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a decis creşterea alocării bugetare pentru Apărare la 2,5% din PIB. Eu mă gândesc că ar trebui construit un algoritm de tipul: 40% pentru funcţionarea Armatei (asta înseamnă salariile), 40% pentru înzestrare şi 20% pentru mentenanţă. În timp, se poate ajunge la 30% pentru înzestrare şi 30% pentru mentenanţă. Chiar săptămâna aceasta s-au anunţat mai multe planuri de achiziţie de tehnică militară modernă”, a declarat Nicoleta Pauliuc.

Şefa Comisiei de Apărare din Senat a reiterat şi decizia luată la Summitul NATO de la Madrid din vara lui 2022, când s-a adoptat noul Concept Strategic al Alianţei, Marea Neagră fiind declarată zonă de interes strategic pentru NATO. Ceea ce a condus la suplimentarea și întărirea Forței de reacție rapidă, capabilă să se desfășoare în 48 de ore pe Flancul Estic. Aşa se explică sporirea numărului militarilor străini prezenţi în baza Mihail Kogălniceanu, dar şi mărirea efectivelor de avioane care asigură poliţia aeriană a României.

Ca parte a eforturilor de garantare a securităţii Naţionale, senatoarea liberală a subliniat eforturile făcute de Puterea politică de la Bucureşti pentru asigurarea independenţei energetice.

„Facem eforturi uriaşe pentru a obţine independenţa energetică a României. Vă reamintesc trei lucruri: a) Am promovat legislaţia offshore şi vom exploata resursele din Platforma continentală a Mării Negre. Deja există o exploataţie funcţională a unei companii private care a concesionat un perimetru; b) Avem un memorandum cu SUA privind implementarea tehnologiei centralelor nucleare SMR (cu reactoare modulare mici). Avem perspectiva ca, din 2029 – 2030, să fim cel mai mare producător de energie din zonă; c) Premierul Ciucă tocmai ce a semnat un memorandum referitor la construirea în parteneriat cu Azerbaidjan şi Georgia a unui terminal LNG (de gaz natural lichefiat) la Constanţa prin care să aducem gaze produse în Azerbaidjan şi plecate dintr-un port georgian”, a explicat Nicoleta Pauliuc.

În concluzia analizei sale, preşedinta Comisiei de Apărare a vorbit şi despre sprijinul acordat Republicii Moldova în contextul declaraţiilor Preşedintei Maia Sandu cum că Federaţia Rusă poartă un război hibrid dincolo de Prut.

“Sprijinim consistent Republica Moldova. Şi există câteva paliere distincte: a) A fost obţinut statutul de stat candidat la aderarea la UE; b) Avem un angajament de a livra aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze către Republica Moldova în fiecare zi; c) Guvernul a acordat un ajutor de 100 de milioane de euro în primăvară; d) Am acordat asistenţă tehnică şi am trimis specialişti care au ajutat Guvernul de la Chişinău să gestioneze corect criza migranţilor ucraineni în urma invaziei ruseşti”, a concluzionat Pauliuc.

Declaraţiile au fost făcute la panelul de securitate naţională din seria de conferinţe Bucharest Leaders Summit care se desfăşoară în Capitală în perioada 1 – 28 noiembrie 2022.