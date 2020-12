Nicuşor Dan: Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, am semnat un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

Nicuşor Dan a anunţat că joi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, a semnat în numele Primăriei Capitalei, un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. PMB se angajează să ofere sprijin concret victimelor traficului de persoane, mai spune edilul general, anunță news.ro.

Azi, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, am semnat - în numele Primăriei Capitalei - un acord de cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. Ne angajăm să oferim sprijin concret pentru victimele traficului de persoane, inclusiv prin susţinerea adăposturilor din Bucureşti dedicate acestora, precum şi prin construirea sau amenajarea de noi facilităţi de cazare. În mesajul meu cu această ocazie, am subliniat că ideea drepturilor omului uneşte comunitatea internaţională, creând o bază solidă de colaborare reciprocă. Am spus de asemenea că, după dreptul la viaţă, dreptul la libertate este cel mai preţios lucru pentru un om şi de aceea traficul de persoane, care încalcă acest drept fundamental la libertate, trebuie combătut cu toată forţa”, a scris Nicuşor Dan joi pe Facebook.

El a apreciat şi implicarea Guvernului în combaterea traficului de persoane.

„Apreciez implicarea Guvernului în combaterea traficului de persoane şi în susţinerea victimelor acestui trafic, precum şi implicarea organizaţiilor non-guvernamentale, a bisericii şi a ambasadei americane în oferirea de soluţii pentru aceste probleme. Cred în acelaşi timp că buna apărare a drepturilor omului (deci inclusiv combaterea traficului de persoane) se poate face doar în condiţiile unui stat de drept. Colaborând pentru întărirea statului de drept, lucrăm de fapt pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fiecărui român”, a completat Dan.