Nicuşor Dan: 'În primii 2 ani de mandat am făcut proiectele moştenite de la administraţia anterioară'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că în primii doi ani de mandat s-a ocupat de proiectele moştenite de la administraţia anterioară şi că acestea "nu sunt cine ştie ce".

El a adăugat totodată că actuala administraţie vizează soluţionarea unor probleme structurale, precum semaforizarea, realizarea celor 10 drumuri radiale, modernizarea a 50 de kilometri de linie de tramvai.

"Noi am făcut, acum, în doi ani, nişte proiecte pe care le-am moştenit de la administraţia anterioară. Pe acelea am reuşit să le facem. Şi astea nu sunt cine ştie ce. Adică am făcut parcarea de la Cora Pantelimon, o să facem până în vară Pasajul de la Doamna Ghica. Pe când lucrurile pe care eu le-am început, rezolvă cu adevărat... se adresează unor probleme structurale, cum ar fi întregul sistem de semaforizare din Bucureşti, toate acele radiale care duc către autostrada de centură, 50 de kilometri de linie de tramvai, ca să avem în sfârşit o reţea funcţională de tramvai în Bucureşti şi astea, din păcate, durează: prefezabilitate, fezabilitate, fiecare dintre ele cu achiziţie publică, să găseşti bani... durează", a precizat edilul general, pentru TVR Info.

Nicuşor Dan a reiterat că îşi doreşte un nou mandat, dar a menţionat că în momentul de faţă este preocupat doar de activităţile administrative, potrivit Agerpres.

"Un om politic este împărţit între politică şi administraţie. În momentul de faţă sunt 100% pe administraţie pentru că am fost pus aici cu mandatul de a rezolva nişte probleme cu care bucureştenii se confruntă şi vreau să mă dedic lor. O să fim într-o campanie electorală, o să ne facem sondaj, o să facem calcule, o să facem discuţii şi o să vedem soluţia cea mai bună. Eu îmi doresc încă un mandat, pentru că în administraţia publică lucrurile durează", a precizat el.

Primarul general a admis că îşi reproşează ordinea "de priorităţi în anumite momente" şi "faptul de a nu fi comunicat în alte momente". Pe de altă parte, a menţionat că a preluat o primărie aflată în faliment.

"Pe constrângerile de bani şi de lucruri imediate de rezolvat - pandemia şi toate lucrurile astea - consider că am făcut mişcările potrivite", a spus el.

Edilul a menţionat că actuala administraţie a abordat sistematic "problemele mari" ale Capitalei, dar şi că Primăria a devenit credibilă pentru investitori.

"În urbanism am oprit haosul şi măcelul şi dispariţia de spaţii verzi şi construirea excesivă", a mai spus el.