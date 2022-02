Număr record de adopţii în 2021 - Avem nevoie de schimbarea percepţiei publice cu privire la dizabilitate, spune Florica Cherecheș

În anul 2021 s-a înregistrat un număr record de adopţii - 1.563, cel mai mare din ultimii 20 de ani, a declarat marţi, pentru AGERPRES, Florica Cherecheş, cea care a deţinut funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţie (ANDPDCA) ,potrivit Agerpres.

"Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind adopţiile a fost o prioritate. Am depus mai multe amendamente la Legea adopţiei, când eram deputat, iar la Autoritate, practic am făcut norme metodologice pentru aplicarea legii. E mai uşoară adopţia, e chiar foarte bine, dar întotdeauna se poate mai bine. Important e ca tot mai mulţi copii să îşi găsească o familie în mod definitiv, pentru că acolo creşte cel mai bine un copil, dacă are mamă şi tată acasă", a spus Florica Cherecheş.

Pentru prima dată, România va avea un Sistem informatic naţional dedicat adopţiei, SINA, care va urmări parcursul unui copil de la intrarea în sistemul de protecţie specială până la ieşire, iar în domeniul dizabilităţii, este în curs de realizare SNMD - Sistemul Naţional de Management privind Dizabilitatea.

În ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, Florica Cherecheş a menţionat, în mod special, ca prioritate schimbarea percepţiei publice cu privire la dizabilitate.

"Societatea ar trebui să înveţe să se comporte cu aceste persoane. Să nu mai definim persoana cu dizabilităţi prin prisma dizabilităţii, ci să ne gândim că au o mulţime de abilităţi pe care, probabil, mulţi le desconsideră. Noi trebuie doar să dăm încredere acestor persoane în ele însele, să le sprijinim pentru a-şi dezvolta abilităţile. De asemenea, ar trebui să se facă mai mult pe partea de accesibilizare a României, pentru că, din păcate, încă nu s-a făcut suficient. Suntem în proces, s-au făcut anumite îmbunătăţiri, dar mai sunt multe de făcut, în special să luăm în considerare nevoile specifice ale acestor persoane. Când e vorba de un nevăzător sau un surd, trebuie să îi pui la dispoziţie un dispozitiv asistiv, un interpret, la angajare, la examene şi în alte situaţii", a afirmat Florica Cherecheş, lider al organizaţiei de femei a PNL.

Ea a subliniat că facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi a fost un deziderat al mandatului său, realizat şi prin implementarea proiectului cu fonduri europene, prin care persoanele cu dizabilităţi, cu vârste între 18 - 64 de ani, care sunt în căutarea unui loc de muncă, pot obţine un voucher de până la 23.000 lei, pentru a achiziţiona un dispozitiv asistiv care le sporesc şansele de a se angaja.

Florica Cherecheş a anunţat recent pe pagina sa de Facebook că a decis să nu mai continue activitatea ca preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), deşi i-a fost oferită această oportunitate, în contextul divizării ANDPDCA în două autorităţi, una pentru copii, cealaltă pentru persoane cu dizabilităţi.

"Eram propusă pentru a prelua conducerea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, în urma divizării ANDPDCA, aşa cum a fost înainte de 2019, dar am decis să nu mai continui. Nu e vorba că nu aş putea duce, având în vedere că le-am condus pe amândouă un an de zile, am muncit foarte mult. Mi-am dat seama însă că este momentul să mă mai gândesc şi la mine, la familie. Vreau să vin acasă, să mă reculeg şi să văd ce voi face în continuare, pentru că opţiuni sunt la orice vârstă, dacă vrei să faci ceva semnificativ", a declarat, pentru AGERPRES, Florica Cherecheş.

Ea a arătat că lasă în urma sa oameni capabili care vor continua reformele începute în ambele domenii: copii şi adulţi cu dizabilităţi şi că, deşi sunt termene foarte strânse de îndeplinit, are încredere în profesionalismul colegilor din cele două echipe, în dedicarea şi hărnicia lor.

"A fost un an plin, cu multe proiecte şi multe provocări, dar în ciuda unor piedici apărute pe parcurs, a deselor schimbări de miniştri şi a componenţei Guvernului, în ciuda criticilor şi a birocraţiei, am reuşit să avem realizări deosebite şi să ne atingem obiectivele importante, cu mult sacrificiu personal", a spus Florica Cherecheş.

Printre realizările din mandatul său, Florica Cherecheş a menţionat elaborarea şi avizarea celor 85 de planuri de restructurare a centrelor mari, cu peste 50 de beneficiari. Planurile sunt implementate în perioada 2021-2023, sub coordonarea ANPDPD.

În proces de avizare sunt Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2022-2027 şi Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2022-2027 "O Românie echitabilă".