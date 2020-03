O echipă de 16 medici, asistenţi medicali şi infirmieri din Iaşi asigură urgențele de la Spitalul Judeţean Suceava

O echipă formată de 16 medici, asistenţi medicali şi infirmieri de la UPU din cadrul Spitalului "Sf Spiridon" din Iaşi asigură în această perioadă urgenţele de la Spitalul Judeţean Suceava, a anunţat vineri coordonatorul regional UPU-SMURD, prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu.

"Aseară la ora 20,00 am anunţat în dispeceratul 112, dispeceratul medical ISU - SMURD - SAJ Suceava, că Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean Suceava este redeschisă. Ea funcţionează separat de spital, funcţionează doar ca unitate primire urgenţe care triază, diagnostichează şi ia decizia internării pentru pacienţii care ajung acolo fără context epidemiologic, fără risc infecţios pentru infecţia cu Covid-19. Există un triaj care se face în cortul din faţa UPU şi toţi pacienţii cu suspiciune merg către triajul spitalului pentru zona de boli infecţioase şi pneumologie. Lucrează acolo opt medici, opt asistenţi şi infirmieri din UPU-SMURD Iaşi. Nu au plecat toţi odată. Fac (tură - n.r.) de 24 de ore şi revin acasă cu o maşină asigurată de ISU Iaşi. Există şi posibilitatea de cazare la un hotel de acolo. O parte dintre ei au optat pentru această versiune. Bineînţeles, au 24 din 24 de ore suportul nostru, al celor de aici din Iaşi. Avem şi suportul celor din Suceava, dar nu cei din spital, nici din UPU", a declarat coordonatorul regional al UPU-SMURD, conform Agerpres.ro.

Personalul medical ieşean care asigură funcţionarea Unităţii de Primire a Urgenţelor din Spitalul Judeţean Suceava primeşte ajutor din partea personalului medical din judeţ, unii dintre ei fiind pregătiţi la Iaşi.

"Suportul este asigurat de asistenţi şi infirmieri de la Spitalul Fălticeni şi asistenţi din cabinetele de medicină şcolară care sunt în subordinea DSP Suceava. Deci, oameni care nu au intrat în contact cu niciunul dintre pacienţi şi niciunul dintre colegii care se află acum în autoizolare, se află în cursul testării sau sunt diagnosticaţi la Suceava. Avem un suport şi din partea ISU Suceava care dă în permanenţă paramedici şi voluntari care lucrează de data asta în UPU Suceava şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean care susţine o parte din ture cu medici cu competenţă pregătiţi aici la Iaşi. Este încă problematică asigurarea radiologiei de urgenţă. Avem un singur asistent care vine în program de 6 ore din două în două zile de la Spitalul Fălticeni. Aici am încercat să găsim resurse umane, pentru că cel mai importantă e resursa umană, dar încă căutăm pe cineva specializat partea de radiologie de urgenţă. Partea de echipamente este asigurată de ISU Suceava şi ISU şi UPU Iaşi", a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu.

Ea a precizat că persoanele care ajung în UPU a Spitalului Judeţean Suceava sunt pacienţi cu urgenţe cotidiene.

"Se pare că pacienţii au înţeles destul de bine situaţia. În ultimele 12 ore au fost foarte puţine urgenţe. Au venit doar pacienţii care trebuiau să vină. E vorba de traume, urgenţe cardiovasculare, chirurgicale urgenţe gastroenterologice şi orice tip de urgenţă aşa cum vine obişnuit într-o unitate de primiri urgenţe, fără risc de infecţie, fără risc infecţios. O parte din pacienţi sunt trataţi şi trimişi acasă, iar cei care necesită internare merg către spitalele de la Rădăuţi, de la Fălticeni, de la Paşcani şi de la Iaşi, atunci când este vorba despre un caz complex care oricum necesita transfer şi tratament la un nivel de spital regional. Există soluţii de tratament la domiciliu pentru diverse situaţii dar cea mai bună metodă este prevenţia. Când cineva are grijă când se urcă într-un copac sau pe o scară, când cineva are grijă de felul în care îşi ia tratamentul antihipertensiv asta înseamnă prevenţie a unei urgenţe cu risc vital. Asta le şi spunem, să rămână sănătoşi şi să nu trebuiască să ajungă la urgenţe", a spus Diana Cimpoeşu.

În ceea ce priveşte personalul medical care a plecat de la UPU de la Spitalul "Sf Spiridon" din Iaşi pentru a redeschide şi refuncţionaliza Spitalul Judeţean Suceava, Diana Cimpoeşu a spus că "atmosfera este bună" şi că, deocamdată nu au fost multe urgenţe, "semn că e bine la Suceava".

"Vreau să vă spun că aseară echipa care a pornit cu noi la Suceava au fost chiar veseli şi au zis 'hai să le arătăm colegilor că de bine este aici la UPU Suceava'.

Să ştiţi că, evident, a fost şi un moment de teamă. I-am asigurat de felul în care s-a făcut decontaminarea de către spital şi mai apoi de ISU Suceava, având o colaborare foarte bună. A venit şi noul director al DSP Suceava, care este de aici din Iaşi, şi directorul DSP Iaşi, şi inspectorul şef ISU, şi au vorbit cu ei oferindu-le şi mai multă încredere, bineînţeles, fiind prezenţi acolo. Dincolo de încredere, prezenţa acestor oameni în cadrul echipei de urgenţă a fost extrem de importantă, explicându-le în calitatea lor de specialişti în epidemiologie, în igienă, că felul în care s-a făcut decontaminarea este în măsură să le dea siguranţă", a explicat prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu.

Coordonatorul regional UPU-SMURD a declarat totodată a vorbit şi cu medicii care lucrează la UPU de la Spitalul Judeţean Suceava, care acum sunt autoizolaţi sau internaţi din cauza infectării cu coronavirus.

"Comunicarea noastră a fost doar la distanţă. A fost unul dintre principiile clare, şi am respectat ceea ce trebuie să respectăm, lipsa contactului direct. Şi acesta a fost principiul de la care am pornit de la prima intervenţie, de la prima vizită acolo. Moralul lor este bun. Ar vrea să lucreze, chiar şi cei care sunt Covid pozitiv. Vorbim cu ei tot timpul, niciunul nu e într-o stare gravă, aşteaptă să poată fi declaraţi vindecaţi sau să iasă autoizolare şi să poată să se întoarcă la muncă. Despre partea de urgenţă, asta este atmosfera. Evident că am întâlnit pe multe zone şi o stare de teamă. E o teamă normală pe care o înţelegem. Am încercat să comunicăm cu aceşti oameni, să-i încurajăm şi să le dăm exemplu, pentru că dincolo de a-i încuraja exemplul personal contează cel mai mult. Curajul fiecărui medic de a lucra, protejat, dar de a-şi face datoria. Şi medicii de urgenţă din regiunea pe care o coordonez fac asta", a spus prof.univ.dr Diana Cimpoeşu.

Ea a adăugat că personalul medical a fost pregătit să facă faţă unor situaţii de urgenţă atât în timpul anilor de studiu cât şi în timpul simulărilor.

"Este o urgenţă pentru care ne-am pregătit învăţând, făcând anumite simulări, iar acum o trăim la altă dimensiune. Faptul că vezi (consulţi - n.r.) un pacient cu mască şi cu ochelari sau vizieră e mai puţin obişnuit şi cu siguranţă e mai dificil să o faci. De asemenea, să te temi de fiecare pacient din faţa ta iarăşi e un lucru pe care nu l-am trăit, dar avem echipamentele care ne protejează şi pe care le aşteptăm în continuare să le primim pe cele achiziţionate de DSU. A nu face rabat la protecţia personală, dar a nu face rabat nici la dedicarea şi jurământul pe care l-ai făcut pentru a trata un pacient este un mod de a trăi. În orice zonă există o emoţie, există o teamă, şi dincolo de ea încercăm să ne păstrăm optimismul, să ne gândim în primul rând la sănătatea pacienţilor noştri şi poate şi în acelaşi timp şi la sănătatea noastră", a spus Diana Cimpoeşu.