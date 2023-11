O fetiţă de 6 ani a salvat viaţa mamei sale, care făcuse AVC la volan pe o autostradă. Ce a făcut copila

O fetiță de 6 ani din Mississippi a devenit eroină după ce a ajutat personalul de urgență să găsească mașina familiei, după ce mama ei a suferit un accident vascular cerebral în timp ce conducea într-o zonă rurală.

Bryanna Cook este elevă în clasa întâi. Fata și mama ei, Yolanda Cook, se îndreptau să o vadă pe bunica lor, când femeia a avut un accident vascular cerebral în timp ce conducea pe autostradă.

După ce mașina s-a oprit în pădure, mama fetei a leşinat însă Bryanna a apucat telefonul mobil al mamei sale. „M-am speriat, așa că am sunat-o pe bunica mea, iar mama nu se trezea”.

Bunica ei i-a spus să sune la 911. Bryanna a vorbit mai întâi cu un dispecer, care a pus-o în legătură cu un alt dispecerat.

Bryanna a ajutat-o pe dispeceră, descriindu-i împrejurimile, cât de departe era mașina de șosea și starea mamei ei, care de altfel nu era rănită

Femeia de pe celălalt capăt al liniei a spus că, în timp ce o avea pe Bryanna pe linie, și-a folosit telefonul mobil pentru a vorbi cu bunica lui Bryanna, relatează New York Post, citat de observatornews.ro.

„Bryanna a putut să ne spună unde se duceau și bunica ne-a ajutat, de asemenea, pentru că ne-a spus unde se aflau în acel moment”, în funcție de momentul în care au plecat de acasă.

În următoarele ore, în timp ce primii respondenți le-au căutat pe cele două, Bryanna a rămas la telefon și a urmat instrucțiunile dispecerei.

Bryanna a spus că a deschis ușile pentru a-i oferi mamei ei puțin aer proaspăt și: „Am lovit-o peste față ca să văd dacă se va trezi, dar nu a făcut-o”.

Informațiile de la Bryanna și de la bunica ei au adus în cele din urmă la primii care au intervenit la mașină. Mama fetei a fost dusă la spital. Bryanna a rămas cu mama ei la spital până când ea a fost externată.

„Mi-am ajutat mama pentru că am salvat-o. La spital, am ajutat-o ​​să se ridice din pat și am mers cu ea pe holuri pentru că o iubesc”, a adăugat Bryanna.