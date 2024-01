O multinațională imensă se disociază de războiul din Ucraina: Interdicție totală pentru susținerea Ucrainei în campaniile publicitare

Când căuta o nouă agenție de publicitate/PR în Ucraina în toamna anului 2023, PepsiCo a pus o condiție ca un potențial partener să excludă orice mențiune despre război sau sprijin pentru Ucraina și armata sa în comunicările viitoare, potrivit unui brief văzut de B4Ukraine.

„NU: mențiune de război, ostilități, agresiune, personal militar (din partea Brand), Forțele Armate ale Ucrainei. NU: susține Ucraina și armata. NU: conotație negativă, creând un sentiment de „nesigur”, se arată în secțiunea „Restricții Pepsi” a briefului.

Coaliția B4Ukraine a contactat birourile Pepsi din Ucraina și SUA pentru a cere comentarii la acest articol, dar la momentul publicării nu a primit niciun răspuns.

Între timp, mesajul din 17 octombrie de pe pagina de Instagram a PepsiCo a anunțat că „voluntarii PepsiCo au distribuit truse de mâncare la 1.200 de familii din orașul Borodyanka, ale cărui case au fost distruse”. Mesajul nu precizează cine exact a distrus cu brutalitate casele acestor oameni.

Poate pentru că profitul net al PepsiCo din Rusia a crescut cu 333%, până la 525 de milioane de dolari anul trecut, iar compania a plătit aproximativ 115 de milioane de dolari în taxe către Kremlin? Tratând astfel de contribuții drept sprijin pentru economia statului agresor, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției (NACP) a Ucrainei a inclus în septembrie PepsiCo pe lista sponsorilor internaționali ai războiului.

PepsiCo produce băuturi răcoritoare, sucuri, chipsuri, gustări, produse lactate și alte produse alimentare sub principalele mărci Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7Up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, etc.

Compania are 19 fabrici, aproximativ 20.000 de angajați, 40.000 de muncitori agricoli și 600 de posturi vacante în Rusia, potrivit NACP.

Compania a anunțat încetarea activităților de publicitate și a producerii unor băuturi în Rusia în martie 2022, permițând totodată vânzarea altor produse, cum ar fi formulele pentru sugari și alimentele pentru copii, pentru ca, așa cum a spus PepsiCo, „rămîne fideli aspectul umanitar al afacerii sale.” Cu toate acestea, de fapt, compania continuă producția și distribuția de chipsuri, gustări și băuturi răcoritoare. Potrivit Bloomberg, veniturile PepsiCo au crescut cu 16% în Rusia, iar profiturile s-au dublat de patru ori, iar producătorul de sifon a spus că operațiunile din Rusia au reprezentat 5% din venitul net consolidat pentru 2022, în creștere față de 4% cu un an mai devreme.

Acum, emblematica Pepsi Cola este vândută sub marca Evervess-Cola, deși Pepsi Cola obișnuită este încă ușor de cumpărat în supermarketurile rusești datorită așa-numitelor importuri paralele, atunci când mărfurile sunt importate fără permisiunea producătorului.

La începutul lunii septembrie a anului trecut, PepsiCo a fost criticată din cauza afacerilor sale rusești, când produsele companiei au fost abandonate de către parlamentul finlandez și operatorul Scandinavian Airlines SAS, iar deja pe 21 septembrie, în mod ironic, racheta rusă a avariat o fabrică PepsiCo din apropierea ucrainei. capitala Kiev.

O coaliție globală a organizațiilor societății civile, B4Ukraine, solicită PepsiCo să părăsească Rusia cât mai curând posibil și ca guvernul SUA să emită un aviz de afaceri, avertizând întreprinderile americane cu privire la riscurile legale, reputaționale și financiare tot mai mari ale desfășurării afacerilor sub control militar în Rusia.

The PepsiCo corporation has banned Ukrainian marketers from mentioning the war, the Ukrainian armed forces and any messages in support of Ukraine in advertising its products. This was reported by the B4Ukraine organization. pic.twitter.com/IiNR3AIj29