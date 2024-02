O nouă ofensivă: după cea mai importantă victorie din 2024, forțele rusești sparg apărarea la Zaporojie și mută linia frontului (VIDEO)

Forțele armate ale Ucrainei încearcă să oprească o nouă ofensivă rusă în direcția Zaporojie.

Rușii au reușit să străpungă apărarea la sud-vest de Verbove în regiunea Zaporojie, iar acum apărătorii ucraineni încearcă să elimine această problemă, relatează analiștii DeepState (OSINT - Inteligența din surse deschise reprezintă colectarea și analiza datelor colectate din surse deschise pentru a produce informații utile), evaluând situația de pe front la sfârșitul zilei de 18 februarie 2024, arată presa ucraineană. „În sectorul Zaporizhzhia, rușii au lansat un atac masiv de la Rabotino la Verbove. La sud-vest de Verbove, au reușit să străpungă apărarea, acum forțele armate ucrainene încearcă să elimine această problemă.

Pe 18 februarie, intensitatea a scăzut oarecum. Unii au reușit să pătrundă în Rabotino, dar majoritatea au fost eliminați", se arată în raport. Această ofensivă este probabil o încercare de a recupera zonele care au fost pierdute de ruși în timpul ofensivei ucrainene din 2023.

They're back to doing what they know best. russians attempted an assault in Zaporizhzhia yesterday, and were stopped. 18 destroyed vehicles (3 tanks) and 70 dead. The operational command "West" did not provide a location, but there were talks about assaults in the Robotyne… pic.twitter.com/Uo5OJeN4ZU — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 18, 2024

Zonele în care se dau luptele

În ultima zi, 18 februarie, au avut loc 80 de ciocniri militare pe front între Forțele Armate ale Ucrainei și armata rusă. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, în raportul de dimineață, în direcția Kupiansk, forțele armate rusești au încercat să străpungă pozițiile ucrainene din zona Tabaivka din regiunea Harkov de două ori

În direcția Lyman, luptele au avut loc lângă Bilohorivka în regiunea Luhansk, Ternovky și la sud-est de Vyimka în regiunea Donețk. Forțele ucrainene au respins 10 atacuri. În același timp, în direcția Bakhmut, rușii au efectuat 8 atacuri nereușite.

În direcția Avdiivka, Forțele Armate ale Ucrainei au respins 5 atacuri rusești lângă Novobakhmutivka, Lastochkyne și Pervomaiske în regiunea Donețk.

Robotyne, yesterday, Russian forces attempted a mechanized assault on Ukrainian positions holding the northwest flank of the town.



The group was immediately swarmed by Ukrainian FPV munitions, losing a BMP-1 and BMP-2. pic.twitter.com/VgcTRbGeQe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 18, 2024

În același timp, în direcția Maryinka, s-au purtat bătălii în zonele Heorhiivka, Peremoha, Novomykhailivka din regiunea Donetsk. Aici, rușii, cu sprijinul aviației, au încercat să treacă prin apărarea trupelor ucrainene de 18 ori.

"În direcția Zaporizhzhia, inamicul a încercat fără succes să atace pozițiile trupelor noastre în zona Rabotyne din regiunea Zaporizhzhia de 10 ori. În direcția Herson, Forțele de Apărare continuă să dețină poziții și să respingă atacurile forțelor de ocupație. În ciuda pierderilor semnificative, inamicul nu abandonează încercările de a disloca unitățile noastre din pozițiile lor. Deci, în ultima zi, inamicul a efectuat 16 atacuri nereușite", a spus Statul Major General. Declarațiile statului major general ucrainean nu au putut să fie confirmate și din surse independente.

Russia attacked near Robotyne today but was beaten back.



This video shows a Ukrainian simultaneous FPV drone attack on 2 Russian BMPs. pic.twitter.com/TwmLtAynBI — Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2024

Ce spune Institutul american pentru Studiul Războiului

Analiștii Institutului American pentru Studiul Războiului sunt înclinați să creadă că Forțele Armate ale Ucrainei vor putea forma linii defensive suplimentare lângă Avdiivka și, prin urmare, vor opri ofensiva Federației Ruse.

Ei au reamintit că Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că armata rusă a avansat încă 8,6 kilometri adânc în Ucraina datorită acestei secțiuni a frontului. Ei au vorbit, de asemenea, despre o retragere "dezordonată" a trupelor ucrainene, dar ISW nu a găsit nicio dovadă în acest sens.

Furnizarea prematură a asistenței occidentale, în special a muniției de artilerie și a sistemelor critice de apărare aeriană, nu a permis trupelor ucrainene să apere Avdiivka de acțiunile ofensive rusești, arată ISW.

"O lipsă critică de echipamente furnizate de Occident și temerile legate de o încetare completă a asistenței militare americane au forțat forțele ucrainene să reducă cantitatea de material de-a lungul întregului front, ceea ce probabil a determinat forțele ruse să profite de situație și să lanseze operațiuni ofensive limitate în afara zonei Avdiivka", au declarat analiștii ISW.

"Ucraina va suferi dacă pur și simplu sapă și încearcă să se apere până la sfârșitul anului 2024, așa cum cred unele state occidentale și analiști", avertizează analiștii.

În timpul fazei active de 4 luni a operațiunii defensive de la Avdiivka (de la 10 octombrie 2023 până la 17 februarie 2024), pierderile totale ale forțelor ruse în direcția Avdiivka au fost considerabile, potrivit generalului ucrainean Oleksandr Tarnavskyi:

Personal - 47.186 persoane

Tancuri - 364

Sisteme de artilerie - 248

Vehicule blindate de luptă - 748

Aeronave - 5 During the 4-month active phase of the Avdiivka defensive operation (from October 10, 2023, to February 17, 2024), the total losses of Russian forces in the Avdiivka direction amounted to:



▪️ Personnel - 47,186 people

▪️ Tanks - 364

▪️ Artillery systems - 248

▪️ Combat armored… https://t.co/DVn7FiNMLz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 18, 2024

Forţele Moscovei controlează pe deplin fabrica de cocs din Avdiivka, relatează agenţiile de presă ruse

Armata rusă deţine controlul total asupra fabricii de cocs şi produse chimice din Avdiivka, au relatat luni agenţiile de presă de stat ruse, citate de Reuters, în timp ce cea mai mare parte a oraşului a căzut în mâinile forţelor ruse în weekend, după luni de lupte devastatoare, relatează Agerpres.

Duminică, Rusia a anunţat că deţine controlul asupra acestui oraş din regiunea Doneţk, dar că unităţi ucrainene s-au retras în fabrică - ultimul bastion al Ucrainei la marginile de nord-vest ale localităţii Avdiivka.

Following the Collapse of Defensive Lines and the Withdrawal of Ukrainian Ground Forces from the City of Avdiivka in Eastern Ukraine, the Russian Armed Forces appear to have now launched a Significant Offensive in the Zaporizhzhia Region attempting to Capture the Town of Robotyne… pic.twitter.com/YxjssYwX3d — OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2024

"Au fost arborate steaguri ale Rusiei pe clădirile administrative ale fabricii", a transmis Ministerul Apărării rus într-un comunicat citat agenţia oficială de presă TASS.

Agenţia de presă de stat RIA a publicat un scurt video aerian şi fără sonor arătând explozii sporadice în ceea ce pare o fabrică.

Reuters nu a putut verifica în mod independent videoul sau relatările.

Căderea localităţii Avdiivka este cel mai mare câştig al Rusiei de când a capturat oraşul Bahmut în mai 2023 şi are loc la aproape doi ani de când preşedintele Vladimir Putin a declanşat un război la scară largă, ordonând invadarea Ucrainei, notează Reuters.

Avdiivka, care înainte de război avea o populaţie de aproximativ 32.000 de locuitori şi este numită de ruşi Avdeevka, a fost luată sub control pentru scurt timp în 2014 de separatiştii susţinuţi de Moscova, care au ocupat o zonă din estul Ucrainei, dar a fost recucerită de trupele ucrainene, care au construit fortificaţii extinse.

Avdiivka se află în regiunea industrială Donbas, la 15 km nord de oraşul Doneţk ocupat de ruşi. Înainte de război, fabrica de cocs din epoca sovietică era una dintre cele mai mari din Europa.

Bătălia de la 'Poarta către Donețk' – forțele armate rusești aplică o tactică veche și forțează evacuarea ucrainenilor / Noi atacuri raportate în Ucraina

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei.

Dar sâmbătă, generalul-colonel Oleksandr Sîrski, comandantul şef al forţelor armate ale Ucrainei, a declarat că trupele sale s-au mutat înapoi la poziţii mai sigure în afara oraşului "pentru a evita încercuirea şi apăra viaţa şi sănătatea militarilor".

Russian troops are attacking in 5 directions at once, while Ukraine lacks weapons and soldiers - New York Times



Russians are attacking simultaneously in Avdiivka, Maryinka, Robotyne, Kremenka and Bakhmut directions.



"The capture of Avdiivka is the first significant victory for… pic.twitter.com/lSUnlIiQAM — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2024