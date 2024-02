Bătălia de la 'Poarta către Donețk' – forțele armate rusești aplică o tactică veche și forțează evacuarea ucrainenilor / Noi atacuri raportate în Ucraina

Comandantul adjunct al Brigăzii a 3-a de asalt a forţelor ucrainene, Rodion Kudriaşov, a declarat, vineri, că, în Avdiivka, există un loc unde soldații brigăzii sale sunt încercuiţi de trupele de invazie ale Rusiei, relatează Rador Radio România. Cu toate acestea, Kudriaşov a subliniat că acest "cerc" poate fi rupt.

Militarul a amintit că soldaţii Brigăzii a 3-a de asalt se află în Avdiivka de 12 zile și controlează o fâșie în interiorul orașului. Comandantul adjunct a confirmat că manevrele forţelor ucrainene continuă în Avdiivka. "Sunt anumite etape ale acestor acțiuni. În primul rând, trebuie să ne retragem din poziții, pentru că, pur și simplu, sunt făcute una cu pământul, adică poziția este distrusă, iar personalul nostru militar se retrage în poziții mai avantajoase, pentru a menține linia de apărare.

De asemenea, în unele cazuri, nu vedem oportunitatea de a menţine anumite poziţii în interiorul orașului și trecem la poziții mai avantajoase, pentru a rezista mai bine" - a explicat Rodion Kudriaşov. Totodată, militarul a comentat declarațiile ocupanților conform cărora ruşii ar fi reușit să captureze zona fortificată "Zenit". Kudriaşov crede că este vorba mai mult despre o presiune psihologică şi că rușii nu deţin poziții puternice în zona respectivă.

Statul Major al armatei ucrainene anunţă vineri pe facebook că armata rusă a pierdut de la începutul invaziei Ucrainei, 400.300 de oameni, ucişi şi răniţi, fără să ofere alte detalii, relatează Le Monde, informează News.ro.

Acest bilanţ nu poate fi verificat, în contextul în care nici armata rusă şi nici armata ucraineană nu-şi comunică pierderile.

Rusia suferă pierderi ”uriaşe” de oameni şi de material în Războiul din Ucraina, iar aramata rusă va ieşi ”slăbită” din conflict, declara în decembrie cotidianului Süddeutsche Zeitung generalul german Christian Freuding, care supervizează susţinerea Kievului în armata germană (Bundeswehr).

El evoca atunci un bilanţ de 300.000 de militari ruşi ucişi sau grav răniţi, care nu mai pot fi mobilizaţi la război.

Spionajul american estima, la 12 decembrie, că pierderile ruse se ridicau la 312.000 de militari, răniţi sau ucişi, de la începutul invaziei Ucrainei.

Cotidianul american The New York Times scria în august, citând oficiali americani, că bierderile ucrainene se apropiau de 70.000 de oameni.

Russians have captured the Donetsk filtration station located east of Avdiivka – Deep State Russian pro-war media has published photos of their military presence at the station. pic.twitter.com/6VgVZObVEj

De asemenea, rușii au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Volodimir Kudrițki, președintele consiliului de administrație al companiei ucrainene „Ukrenergo”, raportează că, în ultimul timp, forțele ruse și-au intensificat bombardamentele asupra infrastructurii energetice a regiunii Dnipropetrovsk. "Au fost pagube locale la instalațiile energetice din diferite regiuni - în ultima perioadă, inamicul a atacat în mod activ regiunea Dnipropetrovsk. În afară de astfel de întreruperi locale în furnizarea de energie, pe care sper să le înțeleagă ascultătorii noștri, am restabilit destul de repede furnizarea de energie electrică pentru consumatori" - a transmis Kudrițki, la un post de radio.

Totodată, președintele consiliului de administrație al „Ukrenergo” a adăugat că ucrainenii nu trebuie să se relaxeze și le-a amintit de necesitatea de a consuma electricitate cu moderație. De asemenea, Kudrițki menționează că sezonul de încălzire nu s-a încheiat încă și pot fi în continuare perioade reci, care duc la creșterea consumului de energie electrică și, ca urmare, la creșterea presiunii asupra sistemului de alimentare.

"În al doilea rând, din păcate, inamicul poate ataca sistemul de alimentare nu doar iarna, așa că trebuie să fim cu toții pregătiți și să nu uităm de consumul moderat al resurselor energetice, în special dimineața și seara, când sistemul de alimentare este sub cea mai mare solicitare" - a subliniat Kudrițki.

Massive night missile strike on #Ukraine



▫️ In Dnipropetrovsk region, a hit on infrastructure, no details



▫️ In Lviv, a missile hit an infrastructure facility, also damaging a school and residential buildings. It is reported about three injured as a result of the missile… pic.twitter.com/r4nU7rMPf2