oaquin Phoenix şi Rooney Mara, cuplu în viaţa reală, vor juca în următorul film al regizoarei scoţiene Lynne Ramsay

Actorii Joaquin Phoenix şi Rooney Mara, care au jucat împreună în trei filme şi formează un cuplu în viaţa reală, vor fi protagoniştii următorului proiect al regizoarei scoţiene Lynne Ramsay, cu care el a mai lucrat pentru „You Were Never Really Here” (2017), potrivit news.ro.

Phoenix, recompensat recent cu Oscar pentru „Joker”, şi Mara au lucrat împreună la „Her”, „Mary Magdalene” şi „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”.

Regizoarea a dezvăluit noul proiect, cu titlul „Polaris”, în timpul festivalului Cinema Jove din Valencia, relatează publicaţia online El Español.

Citește și: Locurile și FELUL în care BANII din firmele Adamescu au fost DAȚI judecătorilor TB

„Este nebun, dar este cel mai bun actor pe care l-am cunoscut. Tot ce face în timpul filmărilor are un motiv”, a spus Ramsay, care a primit trofeul onorific Luna de Valencia în cadrul festivalului. „Este mult mai dificil când transpui o idee originală ca asta, dar e imposibil să nu te emoţionezi când pregăteşti un film cu Joaquin”.

Pentru moment, nu au fost divulgate alte detalii despre film.

Joaquin Phoenix urmează să joace în „Disappointment Blvd.” al lui Ari Aster şi „Kitbag” al lui Ridley Scott, în timp ce Mara va filma „Women Talking”, regizat de Sarah Polley.

De cealaltă parte, Ramsay are câteva proiecte în lucru - adaptarea romanului „The Girl Who Loved Tom Gordon” al lui Stephen King şi a unei povestiri scrise de Margaret Atwood.

Joaquin Phoenix va putea fi văzut în curând în „C’mon C’mon” al lui Mike Mills, iar Rooney Mara, în „Nightmare Alley”, de Guillermo del Toro.