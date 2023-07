Obiecte din colecția Agentului 007, scoase la vânzare în Londra

Mai multe articole, inclusiv costume de dineu, cravate de mătase, schiuri Lamborghini şi o ediţie specială a ceasului Omega Seamaster, toate din colecţia personală a agentului 007, Roger Moore, sunt scoase la licitaţie de casa Bonhams din Londra, pe 4 octombrie, potrivit The Guardian.

Moore, care a murit în 2017, a jucat rolul lui Bond în şapte filme între 1973 şi 1985, începând cu „Live and Let Die” şi terminând cu „A View to a Kill”. Familia sa vinde 180 de loturi de suveniruri ale lui Moore, iar o parte din încasări vor merge către Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (Unicef), care l-a numit pe Moore ambasador al bunăvoinţei în 1991, conform News.ro.

Două costume de dineu, folosite în „Octopussy” şi „A View to a Kill”, ar trebui să ajungă la 20.000-30.000 de lire sterline fiecare, aceeaşi estimare fiind valabilă şi pentru un ceas Omega aniversar „50 Years of James Bond”. Un set de schiuri albe de competiţie Lamborghini din anii 1980 are un preţ orientativ de 500-1.000 de lire sterline, iar o pereche de butoni de manşetă Aspreys este estimată la 800-1.200 de lire sterline.

Angajamentul lui Moore faţă de lucrurile fine este demonstrat şi de o farfurie de ceramică Jean Cocteau în ediţie limitată, decorată cu un cap de berbec (estimare: 1 500-2 500 de lire sterline) şi de ceea ce este descris ca fiind „o colecţie mare” de cravate de mătase (estimare: 500-1 000 de lire sterline).

Printre obiectele scoase la vânzare se numără o placă care comemorează steaua lui Moore de pe Hollywood Walk of Fame (estimare: 10.000-15.000 de lire sterline), posterele filmelor „The Spy Who Loved Me” şi „Moonraker” (estimări: 500-700 de lire sterline şi, respectiv, 800-1.200 de lire sterline), precum şi fotografii de filme Bond şi programe de cinema.

Roger Moore a jucat în şapte producţii cu agentul 007 într-o perioadă de 12 ani, devenind actorul care a deţinut cel mai mult timp acest rol din istoria francizei. Atunci când s-a retras din seria „James Bond”, în 1985, Roger Moore avea vârsta de 58 de ani.