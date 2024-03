VIDEO – Occidentul se pregătește de capitularea Ucrainei, în timp ce Rusia a preluat inițiativa pe front (presă)

Spre deosebire de opinia predominantă că acesta este "un conflict înghețat în care niciuna dintre părți nu poate obține un avantaj decisiv, există lupte grele pe linia frontului și există un risc real ca trupele ucrainene să fie împinse înapoi" - subliniază publicația.

Acesta este exact "genul de scenariu de coșmar pe care politicienii occidentali îl iau în considerare acum". Ofensiva Rusiei "va avea evident consecințe catastrofale pentru ucraineni". De asemenea, ar pune Occidentul în faţa a tot felul de probleme dificile, se afirmă în editorial.

Consecințele înfrângerii parțiale sau complete ar fi catastrofale, iar populația ţărilor occidentale a început să-și dea seama de acest lucru. Dar Occidentul confortabil - departe de linia frontului european din estul și sudul Ucrainei - tinde să accepte iluzii și să fie nepregătit pentru surprize neplăcute, arată sursa citată. Un sondaj realizat de Consiliul European pentru Relații Externe în ianuarie în 12 țări a arătat că doar 10% dintre respondenți credeau că Ucraina ar putea câștiga. Circa 37% consideră că compromisul este rezultatul cel mai probabil, în timp ce 19,5% cred că Rusia va câștiga în cele din urmă.

Comandamentul Forțelor de Sprijin din armata Ucrainei a raportat, joi, că este în derulare construcția liniilor și structurilor defensive în toate direcțiile frontului. Militarii forțelor inginerești sapă, practic, nonstop tranșee, șanțuri, șanțuri antitanc și echipează alte tipuri de fortificații.

"Executarea constantă și intensivă a sarcinilor de luptă face posibilă întărirea mai rapidă a liniilor defensive ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei" - a menționat comandamentul. Fortificațiile vor proteja oamenii, echipamentul militar și muniția de atacurile ruseşti și, de asemenea, vor avea rol de adăpost în caz de condiții meteorologice nefavorabile și loc de odihnă pentru personal. Pe rutele de conexiuni, de asemenea, sunt instalate echipamente speciale antidrone.

"Sarcina principală a inginerilor Forțelor de Sprijin este să ne protejeze în mod adecvat soldații" - a mai transmis comandamentul. ArmiaInform a scris recent că, potrivit militarilor, construcția de fortificații suplimentare este în curs de desfășurare în regiunea Jitomir, de la granița ucraineano-belarusă. De asemenea, aproape 7.000 de "dinți de dragon" au fost instalați în regiunea Dnipropetrovsk. În plus, construcția de fortificații continuă şi în regiunea sudică Odesa.

Ukrainian defenders from the Odesa 28th brigade, with an FPV drone, hit the "OSA" air defense system hidden in a hangar and very important for the enemy to hunt our drones. The Osa is a short-range air defense system pic.twitter.com/c4e4yUkcHz

Rusia a preluat inițiativa din cauza lipsei de muniție și a forței de luptă în rândul Forțelor Armate ale Ucrainei, precum şi a lipsei unui sistem de apărare eşalonat, a anunţat publicaţia britanică Financial Times (FT), relatează sursa citată.

Potrivit afirmaţiilor unor experți militari anonimi și a militarilor ucraineni citaţi de publicație, apărarea îndelungată a oraşului Bahmut "a epuizat resurse importante ale Forțelor Armate Ucrainene înainte de contraofensiva din vara anului 2023, care s-a dovedit a fi un eșec".

Acest eșec, împreună cu "o lipsă acută de muniție și forță vie de luptă", precum și lipsa "liniilor de apărare pe eşaloane", a permis trupelor ruseşti să "prindă inițiativa pe câmpul de luptă". Potrivit ziarului, se presupune că Forțele Armate Ruse avansează "nu la fel de rapid" ca în februarie 2022, dar "obțin succese mici și stabile în sudul și estul Ucrainei". Șeful Ministerului rus al Apărării, Serghei Șoigu, a anunţat pe 20 martie că Forțele Armate Ucrainene au pierdut 71.000 de oameni și 11.000 de unităţi de arme de la începutul anului - de aproape trei ori mai multe decât în ​​aceeași perioadă din 2023 (inforgație pe care nu avem cum să o verificăm și dintr-o sursă independentă).

"After the 47th Brigade destroyed large enemy groups on the approach to their area of responsibility, the occupiers returned to the tactics of small groups. Now 2-3 people are coming from all sides, thinking that our FPV drones and mortars will not work. The invaders plan to… pic.twitter.com/GGEinVmpK9