Șoferii cu mai puțin de un an vechime riscă amenzi dacă nu fac acest lucru: Unde se pun corect semnele de începător pe mașină

Este cunoscut faptul că șoferii care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere au obligația de a monta semnul distinctiv pe autovehicule, însă mulți nu știu cum să-l aplice corect.

Șoferii care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere au obligația de a monta semnul distinctiv pe autovehicule.

Deși majoritatea șoferilor sunt responsabili și vor să respecte această obligație, mulți nu montează corect semnul distinctiv pe mașină.

Ce spune Codul Rutier 2024

Codul Rutier 2024 menționează clar faptul că șoferii care au o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere trebuie să se evidențieze în trafic printr-un semn distinctiv.

Această precizare este explicată în Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Articolul 149.

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:

la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;

la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos și pe lunetă, în partea stângă jos;

la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus;

la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;

la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

Astfel, pentru autovehiculele din categoria B, pentru care se obține cel mai des permisul de conducere, semnul distinctiv pentru începători se poziționează pe parbriz, în partea din dreapta jos, și pe lunetă, în partea stângă jos.

De asemenea, există și categoria șoferilor începători care evită să monteze semnul distinctiv, nedorind să arate că nu au experiență la volan, situație în care riscă să fie sancționați.

Codul Rutier 2024 menționează ce riscă șoferii începători care nu pun semnul distinctiv pe mașină.

"Nerespectarea obligației de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puțin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni", se menționează în Articolul 99, OUG nr. 195/ 2002.

Care sunt clasele de sancțiuni

Clasele de sancțiuni sunt următoarele:

clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;

clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;

clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;

clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;

clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

Începând din acest an, valoarea punctului de amendă a crescut la 165 de lei pentru sancţiunile rutiere.

Astfel, șoferii începători care nu au montat semnul distinctiv pe mașină vor fi sancționați cu 2 sau 3 puncte-amendă, însemnând 330 de lei sau 495 de lei, scrie antena3.ro.