Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: numărul de firme dizolvate a scăzut în primul trimestru din 2019 cu 13,13%

Numărul de firme dizolvate a scăzut în primul trimestru din 2019 cu 13,13%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 8.507 unităţi, faţă de 9.793 firme în 2018, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), relatează Agerpres.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 1.445 firme (în scădere cu 25,63% faţă de primele trei luni din 2018) şi în judeţele Constanţa - 423 (plus 4,96%), Timiş - 423 (minus 19,89%) şi Cluj - 382 (minus 17,85%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în judeţele Ialomiţa - 44 (minus 21,43%), Mehedinţi - 47 (minus 27,69%) şi Covasna - 48 (identic cu primul trimestru 2018).

Raportat la perioada ianuarie-martie 2018, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Caraş-Severin (plus 180%), Brăila (plus 101,71%) şi Bistriţa Năsăud (plus 68,32%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Botoşani (minus 61,09%), Neamţ (minus 48,40%) şi Hunedoara (minus 47,16%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în ianuarie 2019 este 'comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor', unde s-au înregistrat 2.597 de dizolvări la nivel naţional.