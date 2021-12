Olanda poate să câştige CM 2022, crede selecţionerul Van Gaal

Naţionala de fotbal a Olandei poate să câştige Cupa Mondială 2022, a declarat, pentru ziarul Algemeen Dagblad, selecţionerul Louis van Gaal.

Van Gaal a dus echipa Oranje pe locul 3 la ediţia din 2014 a competiţiei, iar înaintea acelui turneu a afirmat: "Dacă voi fi urmat, avem o şansă."Întrebat dacă este la fel de optimist în legătură cu Mondialul din Qatar, el a răspuns: "Da, aşa cred. Este văzut ca o aroganţă să spui asta, dar munca de antrenor înseamnă două lucruri esenţiale: calităţi de lider şi o înţelegere a jocului şi a caracteristicilor jucătorului. Mi-e greu să spun că nu am aşa ceva, le am pe amândouă.""Şi uitaţi-vă la CV-ul meu. Am câştigat trofee la toate echipele de club unde am fost. De ce n-ar fi posibil asta cu naţionala Olandei? Desigur, cred în asta", a adăugat tehnicianul.În opinia sa, actuala echipă a Olandei este mai puternică decât cea din 2014, "în apărare şi la mijloc", dar "nu şi în atac: Robin van Persie şi Arjen Robben au fost de o calitate excepţională"."Cred că în 2022 vom fi mai puternici cu altă aşezare tactică, eu îi spun 1-3-4-3 sau 1-3-4-1-2, faţă de 1-4-3-3 de acum, cu care putem surprinde", a spus Van Gaal.