Olguța Vasilescu, ieșire furtunoasă: 'Rușinos'. Fotografiile care au scandalizat-o pe ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ieșire furtunoasă în scandalul din sănătate! Ministrul Muncii susține că în timp ce Guvernul face „eforturi disperate să oprească exodul medicilor”, în spitalele de stat apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte țări. „Rușinos!”, exclamă Vasilescu.

„Guvernul face eforturi disperate sa oprească exodul medicilor, mărind salariile la un nivel la care pana acum un an nici nu se gândea cineva ca e posibil. Ce se întâmpla, in schimb, in spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte tari! Așa cum e cazul Spitalului Județean Brașov, secția Cardiologie II. Rușinos!”, scrie ministrul Muncii, pe Facebook.