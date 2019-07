Oltenii se răzbună pe artistul care i-a făcut 'ciurucuri': Încă un municipiu i-a retras titlul de cetățean de onoare lui Ștefan Popa Popa's

Sala care purta numele Ștefan Popa Popa's din Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin a fost redenumită, iar caricaturistului i-a fost restras și titlul de cetățean de onoare al orașului. Decizia a fost luată, marți, în cadrul unei ședințe a Consiliului local, potrivit Mediafax.

Consilierii locali din Drobeta Turnu Severin au adoptat marți proiectul de hotărâre care prevede retragerea titlului de cetățean de onoare acordat în 2009 caricaturistului Ștefan Popa Popa's, au precizat, reprezentanții Primăriei.

Potrivit deciziei, pe lângă retragerea titlului de cetățean de onoare, și numele sălii Ștefan Popa Popa's din Palatul Culturii a fost schimbat, astfel că aceasta se numește de acum Sala Gheorghe Anghel.

Potrivit proiectului, decizia a fost luată „având ca fundament declarațiile domnului Ștefan Popa Popa's la adresa oltenilor care trăiesc, muncesc sau se află la facultate la Timișoara, olteni pe care i-a numit ciurucuri, coroborat cu faptul că ulterior nu a formulat scuze publice sau revenire la declarații”.

Și consilierii locali din Craiova au votat, săptămâna trecută, pentru retragerea titlului de cetăţean de onoare caricaturistului Ştefan Popa Popa’s.

Recent, Ștefan Popa Popa’s spunea că afirmaţia i-a fost scoasă din context şi că s-a referit doar la oltenii pe care i-a întâlnit în centrul Timişoarei, acolo unde a stat o săptămână şi a făcut gratuit caricaturi.

„Afirmaţia mea că oltenii sunt ciurucuri a fost scoasă din context. Eu am povestit (la un post tv local - n.r.) că am stat o săptămână în Timişoara, acolo unde am făcut gratuit caricaturi. Am spus că au venit să le fac caricaturi olteni care nu au spus bună ziua şi nu au cerut voie să se aşeze pe scaun, iar, la final, după ce au văzut caricatura nici măcar nu au spus mulţumesc. Îi auzeam în schimb cum stăteau la rând şi vorbeau cu fusei, mă dusei. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei şapte ani de acasă", a declarat, caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Artistul plastic preciza că nu a intenţionat să jignească oltenii în general şi spunea că îi apreciază, dezvăluind că şi mama sa e olteancă şi că are şi prieteni olteni care stau în Banat.