OMV Petrom a inițiat o nouă campanie de foraj în perimetrul Istria - Investiție de 32 de milioane de euro

OMV Petrom a inițiat o nouă campanie de foraj offshore în ape de mică adâncime, în perimetrul Istria din Marea Neagră. Primele operațiuni de foraj au început la finalul lunii decembrie 2020 urmând ca, la începutul acestui an, să înceapă forajul celei de-a doua sonde, notează Mediafax.

Investiția aferentă acestei campanii este de aproximativ 32 de milioane de euro, precizează compania.

„OMV Petrom are o prezență activă în Marea Neagră de peste patru decenii și, de-a lungul acestei perioade, OMV Petrom și-a demonstrat rolul important pe care îl are în dezvoltarea economică a României. Folosind soluții tehnice moderne, căutăm în acest fel să deblocăm resurse suplimentare care pot compensa declinul producției interne din zăcămintele mature. Marea Neagră are o importanță strategică pentru producția de gaze a României: în prezent, circa 10% din consumul anual de gaze al țării provine din această zonă”, a declarat Chris Veit, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Upstream.

Cele două sonde de dezvoltare sunt forate la adâncimi de peste 2.500 de metri sub fundul mării, în ape cu o adâncime de aproximativ 60 de metri.

Această campanie de foraj completează seria proiectelor de investiții pentru producția offshore din apele de mică adâncime din Marea Neagră: peste 500 milioane de euro au fost investiți între 2014 și 2019, inclusiv pentru forarea a 16 noi sonde de explorare și producție și sidetrack-uri, modernizarea instalațiilor de producție și a sistemului de comprimare a gazelor.

Explorarea platoului continental românesc din Marea Neagră a fost demarată încă din anul 1969. Prima descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție pe mare a început în anul 1987. În prezent, OMV Petrom are operațiuni de explorare, dezvoltare și producție în apele de mică adâncime (blocul Istria) și operațiuni de explorare în parteneriat cu ExxonMobil în apele de mare adâncime (Neptun Deep).

Producţia de ţiţei şi gaze din apele de mică adâncime (blocul Istria) este de circa 25.000 bep/zi. În 2019, a reprezentat circa 17% din producția Grupului în România.

OMV Petrom are o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și țările învecinate prin intermediul a 798 benzinării, la sfârșitul lunii septembrie 2020, sub două branduri, OMV și Petrom.