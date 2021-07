Operatorul aeroportului internaţional din Istanbul a încheiat un acord pentru cea mai mare refinanţare a datoriilor din istoria Turciei

Operatorul noului aeroport internaţional din Istanbul, care în 2023, atunci când va fi finalizat, va deveni cel mai mare din lume, a reuşit să ajungă la un acord pentru cea mai mare refinanţare a datoriilor din istoria Turciei, transmite Bloomberg, potrivit agerpres.ro.

IGA a convenit cu creditorii să refinanţeze împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro (6,9 miliarde dolari), prin diminuarea nivelului dobânzii şi prelungirea cu doi ani a maturităţii creditelor până în 2033, au declarat surse din apropierea acestui dosar. Băncile implicate în acordul de refinanţare sunt acelaşi bănci turceşti care au acordat împrumutul iniţial: TC Ziraat Bankasi AS, Turkiye Halk Bankasi AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Denizbank AS, QNB Finansbank AS şi Turkiye Garanti Bankasi AS.

După colapsul călătoriilor cu avionul în contextul pandemiei de Covid-19, autorităţile aeroportuare din Turcia au acordat IGA termeni mai favorabili pentru contractele sale, inclusiv unele reduceri şi o perioadă de graţie mai îndelungată pentru comisioanele anuale.

Un oficial de la IGA a confirmat acordul de refinanţare în timp ce băncile turceşti nu au dorit să comenteze.

Anul trecut IGA a avut discuţii şi cu o serie de bănci chineze, în frunte cu Industrial & Commercial Bank of China Ltd., pentru o refinanţare a împrumuturilor însă discuţiile nu s-au finalizat, deocamdată, printr-un acord.

În ceea ce priveşte băncile turceşti, acordul de refinanţare a fost încheiat în luna mai, când împrumuturile record ale companiilor au ajutat Turcia să îşi refinanţeze un deficit de cont curent în creştere. Datele oficiale comunicate anterior de banca centrală a Turciei arată că firmele, excluzând băncile, au împrumutat 7,98 miliarde de dolari în luna mai a acestui an, cea mai mare sumă împrumutată vreodată într-o singură lună.