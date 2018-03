Opoziţia, atac dur la adresa PSD după audierea lui Mugur Isărescu din Parlament: 'Au boicotat întâlnirea, Dragnea o urmărea online'

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, consideră că PSD a boicotat întâlnirea pe tema inflaţiei cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, programată la Parlament. Cîţu a precizat că atât el, cât şi Mugur Isărescu au crezut că senatorii PSD vor fi prezenţi la şedinţa comisiei. "A fost surprins că nu sunt aici, deşi ei tot îl cheamă tot timpul şi îi spun că se tot ascunde şi nu vrea să vorbească. Astăzi, când a venit cu toată echipa, nu erau de faţă, deci au boicotat comisia. A fost surprins. A crezut că vor fi aici şi vor pune întrebări. Aşa am crezut şi eu. I-am anunţat pe membrii comisiei şi ştiau de această şedinţă, am făcut invitaţia de aproape două săptămâni. Nu a fost un secret, a fost pe site. Ştiu că cei de la PSD, am înţeles, că s-au uitat online. Am înţeles că s-a uitat şi Liviu Dragnea", a afirmat Cîţu după întâlnire, conform Agerpres.

El a explicat că a lipsit şi un coleg liberal de la şedinţă, dar acesta a trebuit să fie prezent în circumscripţia lui, unde au avut loc alunecări de teren. Senatorii PSD, USR şi UDMR din Comisia economică a Senatului lipsesc joi de la întâlnirea cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dezbaterea având ca temă "Evoluţia inflaţiei şi implicaţiile pentru economia României". La şedinţă participă preşedintele comisiei, Florin Cîţu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) şi Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL).