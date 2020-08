Orice persoană care suferă de violenţă domestică nu trebuie să tacă, trebuie să vorbească (David Saranga)

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a declarat, marţi, că în timpul pandemiei de coronavirus violenţa domestică a crescut şi a arătat că orice persoană care suferă din această cauză "trebuie să vorbească" şi să facă ceva, notează Agerpres.

El a făcut o donaţie constând în electrocasnice şi alimente neperisabile Centrului maternal Casa Agar al Asociaţiei Touched Romania."Orice persoană care suferă de violenţă domestică nu trebuie să tacă, trebuie să vorbească, trebuie să facă ceva. Faptul că centrul ajută femeile în nevoie ne-a făcut pe noi să sprijinim şi să ajutăm acest centru. Atunci când vorbim despre violenţa domestică nu este vorba numai de violenţă fizică, poate să fie şi violenţă psihică şi atunci scopul activităţii noastre este să scoatem în evidenţă faptul că oamenii sunt în nevoie şi oriunde putem să ajutăm, cu micul ajutor pe care îl aducem, acolo o să fim. (...) Atunci când a început pandemia şi am auzit despre acest fenomen care se întâmplă peste tot, în toată lumea, când femeile sau copiii sunt în nevoie din cauza violenţei domestice, atunci am hotărât să ne implicăm şi să vedem cum putem să ajutăm", a afirmat ambasadorul israelian.Anca Nistor, coordonator al Centrului maternal Casa Agar din cadrul Asociaţiei Touched Romania, a arătat că aproximativ 450 de mame şi copii au ajuns, din 2006 de când a început proiectul, în acest centru. Ea a precizat că femeile ajunse în centru trec mai întâi printr-o perioadă de acomodare, iar apoi participă la activităţi de dezvoltare şi recuperare. De asemenea, femeile învaţă să-şi îngrijească copiii şi pot participa la cursuri de calificare."Avem o întâlnire - "ora adevărului" se numeşte - când trebuie să stea împreună şi să-şi zâmbească şi dacă ele sunt supărate nu-şi pot zâmbi şi atunci întâlnirea aceasta le forţează să înveţe să-şi spună lucrurile până a intra la ora adevărului, astfel încât să-şi poată zâmbi", a mai povestit Anca Nistor.Elena, împreună cu băieţelul său, Cristian, de 3 ani, se află la centru de aproximativ un an. Ea a povestit că a ales această soluţie după câţiva ani de violenţă domestică."Nu aveam unde să mă duc cu copilul. Nu am mai putut să mai rezist şi am căutat. Am ajuns aici, un loc sigur pentru copil", a spus Elena.O altă femeie aflată în centru este Mihaela, o tânără care are un băieţel, Benjamin, de 5 luni. Ea nu a mers niciodată la şcoală, iar la centru învaţă să scrie să citească. De asemenea, Andreea, o tânără de 17 ani, victimă a violenţei domestice, se află la centru împreună cu fetiţa sa, Raisa.Mămicile de la Casa Agar i-au dăruit ambasadorului israelian săculeţi cu lavandă şi o scrisoare.