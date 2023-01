OscarsSoWhite - Marea ceremonie a cinematografiei, din nou sub tirul criticilor sexiste

Nicio femeie nu a fost nominalizată la categoria "cel mai bun regizor" a premiilor Oscar anul acesta, reaprinzând dezbaterea asupra lipsei de diversitate în cinematografia de la Hollywood, potrivit news.ro.

În 2016, anunţul nominalizaţilor la Oscar a făcut ravagii în marea familie a cinematografiei. „#OscarsSoWhite” (Oscars too white) au denunţat mii de oameni, care au subliniat lipsa de diversitate în privinţa actorilor nominalizaţi pentru al doilea an consecutiv. În 2023, nicio femeie nu este nominalizată la premiul pentru cea mai bună regie de către prestigioasa Academie a Oscarurilor.

Totuşi, categoria este mixtă, aminteşte organizaţia americană Women In Film, care pledează pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în arta filmului.

„Încă o dată, Academia a arătat că nu acordă importanţă vocii femeilor excluzându-ne de la nominalizările la titlul de cel mai bun regizor”, denunţă WIF într-un comunicat de presă transmis de Variety.

Women In Film subliniază importanţa statuetei Oscar, cel mai important premiu pentru un actor sau un regizor în lumea cinematografiei, în viaţa unui regizor.

„Un Oscar este mai mult decât o statuetă de aur, este un accelerator de carieră”, apără WIF.

În toată istoria Oscarurilor, doar şapte femei au fost nominalizate la premiul pentru "cea mai bună regie", aminteşte Variety. Trei dintre ele au câştigat statueta: Kathryn Bigelow, în 2010 pentru "The Hurt Locker"; Chloé Zhao, în 2020 pentru "Nomadland"; şi Jane Campion, în 2022 pentru "The Power of the Dog".

Anul acesta, aşadar, nicio femeie nu este nominalizată la această prestigioasă categorie. Mai multe regizoare ar fi putut fi selectate: canadianca Sarah Polley, al cărei film "Women Talking" a fost nominalizat la Oscarul pentru "cel mai bun film", sau Gina Prince-Bythewood, care a regizat "The Woman King".

Academia Americană de Film a preferat o selecţie exclusiv masculină: Steven Spielberg ("The Fabelmans"), duo-ul din spatele comediei nebuneşti "Everything Everywhere All At Once", Daniel Kwan şi Daniel Scheinert, Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Todd Field (“Tár”) şi Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”).