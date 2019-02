Ousmane Viera îi cere scuze lui Ianis Hagi - A fost un fault foarte dur, mi-am dat seama când am văzut imaginile

Fotbalistul echipei Sepsi, Ousmane Viera, a declarat luni seară, la Digi Sport, că i-a cerut iertare lui Ianis Hagi după faultul dur de la meciul cu FC Viitorul, el menţionând că îi pare foarte rău, potrivit news.ro.

"Înainte de a începe, vreau să îmi cer scuze faţă de Ianis. După partidă, am mers să îi spun ce rău îmi pare. A fost un meci cu mare intensitate, cu mare miză. Eu am atins mingea, dar piciorul a rămas sus şi l-am atins. A fost un fault foarte dur, mi-am dat seama când am văzut imaginile. Îmi pare foarte rău. Eu după meci m-am dus la el şi mi-am cerut scuze. În timpul meciului era foarte supărat pe mine, dar, după meci, m-am dus în vestiar şi mi-am cerut scuze de faţă cu toată lumea", a spus Viera.

El a menţionat că merita să fie eliminat după faza în care nu a primit nici cartonaş galben din partea arbitrului Marcel Bîrsan. "Meritam roşu, da. Pot să spun că trebuia să fiu eliminat, după ce am văzut imaginile. Bine că nu a fost cu intensitate maximă, că se putea întâmpla mai rău. Am văzut la televizor cât de sus a fost piciorul, îmi pare foarte rău", a adăugat fotbalistul.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Viitorul, în primul meci al etapei a XXV-a Ligii I, arbitrat de Marcel Bîrsan. În minutul 48, Viera l-a faultat dur pe Ianis Hagi, intrând cu crampoanele în genunchi.