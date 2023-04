Ovidiu Burcă (Dinamo) - Este o înfrângere care doare, un duş rece pentru noi

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ovidiu Burcă, a declarat, marţi seara, că înfrângerea din meciul cu CSA Steaua, scor 2-0, este una care doare, dar a menţionat că aceasta este totodată un duş rece care poate ajuta formaţia sa în meciurile care au mai rămas de disputat, potrivit Agerpres.

"Am făcut o a doua repriză mult mai bună decât prima, am şi schimbat sistemul. Am avut ocazii, nu cred că am făcut un meci rău, dar, din păcate este o înfrângere care doare. Este un duş rece pentru noi. Astă vară toată lumea spunea că o să retrogradăm, iar înainte de acest meci toţi spuneau că avem cel mai bun joc şi că suntem favoriţi la promovarea directă. Aşa că eu spun că acest meci e un duş rece care ne va face bine. Ne aşează cu picioarele pe pământ. Am trecut dintr-o parte în cealaltă şi uneori înfrângerile astea vin bine. Chiar dacă nu la momentul şi nici în contextul potrivit. E o înfrângere din care trebuie să învăţăm. Acum trebuie să ţinem capul sus şi să luptăm până la final. Echipa a crescut mult ca joc, ca omogenitate în ultimul timp. Dar sunt anumiţi paşi peste care nu poţi să treci, e nevoie de răbdare să construieşti o echipă. Am făcut progrese mari faţă de astă vară", a afirmat Burcă la postul Digisport.

"Nu ştiu care a fost organizarea acestui meci, dar nu mi se pare normal să ajungem la stadion cu 50 de minute înainte să înceapă. Iniţial chiar am vrut să amânăm începutul meciului, dar nu s-a putut. Acest lucru ne-a scos puţin din ritmul nostru, dar asta este. Şi încerc să nu arăt arbitrajul cu degetul şi să mă concentrez doar pe ce nu a funcţionat azi la noi. După meciuri ce pot să fac? Doar să mă duc să le întind mâna arbitrilor sau să nu le-o întind. Astăzi nu am făcut-o", a adăugat tehnicianul.

Ovidiu Burcă este convins că CSA Steaua nu va putea promova la finalul actualului sezon competiţional şi spune că concurenţa cu echipele departamentale nu este loială.

"Steaua nu va avea drept de promovare în acest sezon. Ce s-a întâmplat zilele acestea cu acea propunere legislativă... din perspectiva cetăţeanului este strigător la cer. Nu cred că Steaua şi aceşti suporteri au nevoie de astfel de legi. Acest proiect, echipa de fotbal a Stelei, a început o dată cu proiectul Rapidului... eu eram la Rapid atunci. Eu nu cred că în 6 ani nu s-a găsit o formă juridică legală prin care să se poată finanţa echipa de fotbal Steaua. Să vii azi să modifici legi ca să promovezi... mi se pare puţin straniu. Eu nu cred că această lege va trece de Curtea Constituţională. Şi oricum, în plin sezon nu se pot schimba lucrurile. Promulgarea acestei legi fantomă va dura. Este o concurenţă neloială. Toată lumea vorbeşte de implicarea statului şi că dacă n-ar fi existat susţinerea statului, sportul românesc ar fi murit. Dar e un măr otrăvit pe care îl oferim sportului. Statul este cel mai prost manager", a precizat Burcă.

Conform actualelor reglementări, echipele de drept public, aşa cum este cazul CSA Steaua, care aparţine de Ministerul Apărării Naţionale, nu pot promova în Superligă. Săptămâna trecută, parlamentarul PSD Vasile Dîncu a înaintat Senatului României spre dezbatere şi adoptare în regim de urgenţă o propunere legislativă pentru modificarea Legii Sportului astfel încât să permită cluburilor departamentale să activeze în primul eşalon fotbalistic. În prezent, legea permite doar societăţilor de drept privat să participe în Superligă.

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe FC Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (2-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în etapa a patra din faza play-off a Ligii a II-a de fotbal, iar victoria din acest derby i-a adus revenirea pe primul loc al clasamentului.