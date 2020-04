Palmă grea pentru Ludovic Orban: Camera Deputaților îi cere să-și retragă afirmațiile despre parlamentari / DOCUMENT

Liderul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a trimis luni o scrisoare premierului Ludovic Orban dupa afirmatiile acestuia cu privire la activitatea parlamentarilor.

„Astfel de declarații, pe care le-ați transmis în spațiul public, induc o imagine falsă despre activitatea autoritatii legiuitoare, impunandu-se o restabilire a adevarului in ceea ce privste rolul si activitatea Parlamentului Romaniei. Pentru acesta, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor considera necesar sa va solicite sa faceti rectificarile necesare in privinta declaratiilor dumneavoastra anterioare”, se arata in scrisoare. In toata perioada starii de urgenta Parlamentul a functionat in permanenta, se mai arata in scrisoare.

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat vinerea trecută dacă va merge în Parlament pentru a prezenta un raport privind măsurile avute în vedere de Guvern în contextul pandemiei de COVID-19. „Unde să mă duc la Parlament? Că parlamentarii stau acasă şi nasc tot felul de iniţiative legislative în izolare, fără un contact serios. (...) Eu informez periodic cetăţenii privind deciziile pe care le luăm, măsurile pe care le luăm. (...) Când se va relua activitatea parlamentară şi, printr-o procedură parlamentară sau constituţională, voi fi invitat la Parlament, cu siguranţă că voi fi prezent", a răspuns Orban.