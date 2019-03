Partidul Laburist nu va susţine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit dacăi i se va cere să supună la vot doar 'elementul de divorț'

Partidul Laburist din Marea Britanie a anunţat joi că nu va susţine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit dacă şefa guvernului îi cere parlamentului să supună la vot doar 'elementul de divorţ', nu şi declaraţia cu privire la viitoarea relaţie dintre Londra şi Bruxelles, transmite Reuters.

''Noi vom părăsi Uniunea Europeană, dar cu absolut nicio idee către ce ne îndreptăm. Acest lucru nu poate fi acceptat şi Partidul Laburist nu va vota pentru asta'', a declarat purtătorul de cuvânt laburist pentru Brexit, Keir Starmer, într-o conferinţă organizată de Camera de Comerţ britanică.''A separa acum acordul de retragere şi declaraţia politică ne-ar lăsa legaţi la ochi în faţa celui mai iraţional Brexit posibil'', a adăugat Starmer.Theresa May ar urma să ceară vineri din nou un vot al Camerei Comunelor asupra acordului privind Brexitului convenit cu Bruxelles-ul, respins deja de două ori de către deputaţii britanici.Unele media britanice au relatat că May va încerca să supună votului doar acordul de retragere din UE, separat de declaraţia politică privind viitoarele relaţii dintre Regatul Unit şi blocul comunitar.Ministrul britanic pentru relaţia cu parlamentul, Andrea Leadsom, a anunţat joi o sesiune extraordinară a Camerei Comunelor pe tema acordului privind Brexitul, la finalul căreia va fi votată o ''moţiune''. Potrivit agenţiei Press Association, ea ar fi sugerat că deputaţii vor fi solicitaţi să-şi dea votul numai asupra acordului de retragere din UE convenit în noiembrie, nu şi asupra declaraţiei politice care schiţează planurile privind viitoarele relaţii economice şi de securitate între Regatul Unit şi UE.Astfel, un vot favorabil doar pentru acordul de retragere i-ar permite Regatului Unit să se încadreze în termenii deciziei liderilor europeni privind amânarea datei Brexitului până la 22 mai, pentru ca până atunci să poată continua discuţiile în vederea găsirii unei soluţii pentru ieşirea din impas.Deşi liderii europeni au cerut până la finele acestei săptămâni un vot favorabil privind acest acord, în caz contrar ei neacceptând o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat că va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai dacă va considera că există şanse ca acordul să fie votat.Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna aceasta acordul încheiat în noiembrie, Cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai.