Paula Chirilă, dezvăluiri despre depresie

Paula Chirilă este una dintre puținele persoane publice care vorbesc, cu sinceritate, despre problemele personale. Actrița a povestit în emisiunea “La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, totul despre depresia ei, depresie care i-a umbrit viața, la un moment dat, și despre ședințele la psiholog.

“Am trecut printr-o depresie și foarte târziu mi-am dat seama ce e. La un moment dat am citit într-o revistă și am văzut că așa arată depresia. Mi-am făcut o analiză, sunt foarte bună pe autoanaliză, și mi-am dat seama că eu acasă sunt extrem de nefericită. Nu mai puteam să relaționez cu ai mei foarte bine, nu mai eram deloc un bun ascultător, nu mă mai interesa absolut nimic, nimic nu mă mai făcea fericită… Nimic, nimic, nimic! Îmi venea să plâng din senin, aveam schimbări de dispoziție, până când am pus degetul pe rană și mi-am dat seama: asta e depresie! A fost un cumul de funcții, au fost disparițiile unor membri ai familiei foarte dragi. Întâi s-a prăpădit bunicul, după care s-a prăpădit tata, destul de șocant și neașteptat… M-am învinovățit foarte mulți ani, că nu am fost acolo, lângă ei, când s-a întâmplat lucrul ăsta, că poate dacă aș fi fost, mai ales în cazul tatei, poate aș fi reușit să opresc moartea asta, să-i pun piciorul în ușă și să amân un pic… După ce a murit tata, am rămas, la un moment dat, și fără job, vreo jumătate de an, eram într-o pasă foarte proastă și urâtă. (...) Nu are de ce să-mi fie rușine că am trecut printr-o perioadă grea. Viața mea nu a fost roz, eu nu m-am născut cu furculiță de argint în brațe. Eu m-am născut într-o familie modestă, amărâtă, o familie tradițională, dacă vrei, dar tradiționalul ăla urât, despre care nu vorbește nimeni, cu un tată alcoolic și abuziv. Nu am de ce să ascund lucrurile astea” - a dezvăluit Paula Chirilă la Digi 24.