Cu trupele ucrainene în ofensivă Pentagonul anunță ajutoare militare masive pentru Ucraina

Casa Albă a declarat, marţi, că un alt pachet de ajutor pentru Ucraina ar putea fi anunţat în curând, transmite CNN. John Kirby, coordonatorul Consiliului de Securitate Naţională pentru comunicare strategică, a declarat că nu a vrut să "devanseze viitoarele pachete de sisteme de securitate", atunci când a fost întrebat despre un nou ajutor pentru Ucraina, relatează news.ro

"Ne-am pregătit cu atenţie pentru acest lucru. A fost nevoie de luni de zile de planificare. Am folosit recunoaşterea şi precizia, am folosit aliaţii noştri, în special armata Statelor Unite, pentru informaţii în acest sens şi am folosit arme occidentale", a declarat el.