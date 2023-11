Pentagonul și Casa Albă au confirmat ceea ce se bănuia despre spitalul Al-Shifa din Gaza

Casa Albă şi Pentagonul au declarat marţi că Hamas depozitează arme şi operează un centru de comandă din spitalul Al-Shifa din Gaza, ceea ce vine în sprijinul afirmaţiilor Israelului, care a anunţat că îşi continuă ofensiva, relatează CNN, citat de news.ro.

"Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian folosesc unele spitale din Fâşia Gaza, inclusiv Al-Shifa şi tunelurile de sub ele, pentru a ascunde şi pentru a-şi susţine operaţiunile militare şi pentru a ţine ostatici", a declarat John Kirby, purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate de la Casa Albă.

Remarcile sale se fac ecoul afirmaţiilor făcute de Israel, potrivit cărora sub Al-Shifa, care este cel mai mare spital din enclavă, se află un centru de comandă al Hamas. Oficialii spitalului palestinian şi Hamas au respins însă aceste afirmaţii.

De asemenea, Pentagonul a declarat că SUA dispun de informaţii recent declasificate care susţin că Hamas şi Jihadul Islamic Palestinian folosesc spitalele - inclusiv Al-Shifa - ca "modalitate de a ascunde şi de a-şi susţine operaţiunile militare şi de a ţine ostatici".

Adjunctul secretarului de presă al Pentagonului, Sabrina Singh, a refuzat de mai multe ori să dezvolte modul în care SUA au ajuns să aibă această evaluare, dar a declarat că există "mai multe agenţii care colectează, evaluează şi analizează informaţiile".

Kirby a citat, la rândul său, o "varietate" de surse de informaţii pentru a susţine afirmaţia că spitalul Al-Shifa este folosit de Hamas, deşi nu a vrut să ofere mai multe detalii.

Cu toate acestea, Kirby a declarat că SUA au spus clar că nu sprijină ideea ca Israelul să bombardeze instalaţii medicale de la înălţime. "Nu susţinem lovirea unui spital din aer", a spus Kirby, adăugând că SUA nu doresc nici "schimburi de focuri" în care oameni nevinovaţi care caută îngrijire medicală să fie prinşi în focul încrucişat.

"Acest lucru nu face decât să sublinieze cât de dificilă este operaţiunea militară, deoarece Hamas s-a înrădăcinat adânc în populaţia civilă", a declarat Kirby reporterilor aflaţi la bordul Air Force One. El a spus că acest lucru a adăugat o "povară suplimentară" pentru Israel în ceea ce priveşte protejarea civililor.

Pe de altă parte, mininistrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a reafirmat marţi că Hamas a pierdut controlul în nordul Fâşiei Gaza, inclusiv în oraşul Gaza. "Aţi văzut trupe Golani stând în Parlamentul din Gaza. Acest lucru este semnificativ. Pot să vă spun că în nordul Fâşiei Gaza, Hamas a pierdut controlul. De fapt, noi controlăm întreaga zonă de deasupra şi de sub pământ din nordul Fâşiei Gaza, şi în special în oraşul Gaza", a declarat Gallant la o conferinţă de presă.

"Ne aflăm în a doua etapă a războiului din Gaza. În prima etapă, am lovit cu toată forţa, iar în a doua etapă, în ultimele două săptămâni, am operat cu mai multe forţe în interiorul oraşului Gaza. Am străpuns liniile de apărare şi baricadele din nord şi din sud", a adăugat el.

Operaţiunile terestre vor continua, a anunţat ministrul apărării, iar armata israeliană "va continua să avanseze, atât astăzi, cât şi în zilele următoare, pentru a îndeplini sarcinile în conformitate cu directivele cabinetului".