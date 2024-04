Pentru siguranța cetățenilor, Sectorul 4 al Municipiului București a adus Secția 26 de Poliție în Mall Grand Arena

Sectorul 4 al Municipiului București implementează cele mai bune soluții care să le ofere oamenilor din Sudul Capitalei acces facil la servicii publice de calitate și, totodată, un grad sporit de acces la informații, care să soluționeze, în timp util, nevoile fiecăruia dintre membrii comunității.

Astfel că, după ce a mutat în Mall Grand Arena, Direcția de Poliție Locală, Direcția de Evidență a Persoanelor, Direcția de Impozite și Taxe Locale și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sectorul 4 aduce în aceeași incintă și Secția 26 Poliție, precum și primul Centru de consiliere și informare antidrog din cadrul Agenției Naționale Antidrog, destinat adolescenților expuși riscului consumului de substanțe interzise.

Ca urmare a nevoii stringente de a asigura un climat de ordine și siguranță în cartierele nou înființate în sudul Sectorului 4, Sectorul 4 a făcut demersurile necesare astfel încât, începând de astăzi, 18 aprilie, în sediul din Grand Arena Mall să funcționeze și Secția 26 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Având ca areal de acoperire zona de sud a sectorului, Secția 26 este relocată astfel, din vechiul sediu în care a funcționat până acum, situat pe în zona Drumul Crețeștilor, într-o zonă mult mai accesibilă cetățenilor, pentru o mai bună vizibilitate și funcționalitate. Astfel, se vor scurta timpii de reacție și de intervenție, iar activitățile procedurale se vor desfășura în spații de lucru conforme.

„Am realizat aici, un adevărat hub administrativ, întrucât, laolaltă, așa cum în permanență a fost conceptul administrației Sectorului 4, să se regăsească mai multe instituții ale primăriei, respectiv ale statului român, care conlucrează în beneficiul oamenilor. Realizăm astfel o premieră în România, un parteneriat cu Ministerul de Interne prin Poliția Municipiului București, alături de care am realizat relocarea și modernizarea Secției 26 de Poliție, o secție extrem de importantă și reprezentativă pentru extinderea pe care Sectorul 4 o are, pe de-o parte. Pe de altă parte, necesitățile comunității sunt complexe. În ultimii ani, din păcate, consumul de droguri a crescut, este o problemă majoră a societății, de aceea am întreprins o serie de măsuri. Una dintre măsuri a fost aceea de a deschide aici centrul de consiliere, dedicat, în primul rând, tinerilor aflați în pericol. În plus, în perioada imediat următoare, vom lucra la planul de reabilitare și a celorlalte secții aflate pe raza teritorială a Sectorului 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

Noul sediu al Secției 26 Poliție a fost amenajat pe o suprafață de 1.000 de mp, la primul etaj al complexului comercial și va găzdui Biroul Ordine Publică, Biroul Investigații Criminale, Biroul Criminalistic precum și un Birou pentru eliberarea cazierului judiciar. Accesul în incinta secției de poliție va fi unul securizat și va fi asigurat independent de programul de funcționare limitat al mall-ului.

Utilitatea implementării unor servicii publice de calitate a fost remarcată și de către senatorul Gabriela Firea, prezentă la eveniment.

„Îl felicit pe colegul meu, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță! Vedem aici o administrație prietenoasă cu oamenii, o administrație smart, digitalizată și deschisă către cetățeni. Acesta este motivul pentru care tot mai multe familii aleg să se mute în Sectorul 4, să trăiască, să iubească, să aibă locuri la creșe și la grădinițe. Să aibă un sector civilizat și sigur. Astăzi, aici, se mai face încă un pas pentru a lupta cu infracționalitatea, într-o strânsă colaborare între autoritățile statului, iar acest lucru arată că suntem determinați să ducem la capăt proiectele în urma cărora cât mai multe probleme ale oamenilor să fie rezolvate”, a declarat Gabriela Firea.

Eforturile depuse de administrația locală a Sectorului 4 în domeniul siguranței publice au fost evidențiate și de către chestorul de poliție, Bogdan Berechet, directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

„Mă bucur să mă aflu la un eveniment menit să aducă un plus de valoare activităților pe care polițiștii le desfășoară zilnic în Capitală! Sunt convins că și pe viitor, domnul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, ne va sprijini și-l asigur că din partea Poliției Capitalei va beneficia de toată susținerea, mai ales că, împreună, ne dorim un oraș mai sigur pentru toți cetățenii. Schimbarea sediului secției 26 Poliție s-a realizat pentru a facilita accesul cetățenilor către poliție, dar și pentru a scurta timpii de reacție, de intervenție către toate evenimentele în care suntem solicitați de către cetățeni. Totodată s-au creat condiții optime de lucru pentru colegii noștri polițiști”, a punctat șeful Poliției Capitalei.

Alături de Secția 26 de poliție, tot în sediul din Grand Arena Mall, funcționează, începând de astăzi, în baza unui protocol de asociere încheiat între Agenția Națională Antidrog și Sectorul 4 al Municipiului București, și un nou Centru de consiliere și informare antidrog.

În această nouă locație, amenajată pe o suprafață de 200 de mp, tot de către administrația Sectorului 4, va funcționa programul “Safe Space” dedicat 100% copiilor, unde vor fi oferite gratuit și confidențial servicii de informare și de consiliere psihologică pentru adolescenții, expuși riscului consumului de substanțe interzise, care se află într-o perioadă dificilă, dar si pentru părinții care doresc sprijin de specialitate. Aici, echipe formate din psihologi și asistenți sociali le vor fi alături adolescenților, în sesiuni de lucru individuale dar și în grupuri de suport.

„Este un moment istoric, după 22 de ani de existență ai Agenției Naționale Antidrog. Cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, și vreau să-i mulțumesc domnului primar Băluță, pentru acordul pe care și l-a dat la prima idee pe care am creionat-o împreună, mulțumesc și echipei domniei sale, care a lucrat alături de noi, pentru că primul centru pentru adolescenți, primul centru în cadrul programului Safe Space, să poată fi, de azi, accesibil pentru toți copiii din București, și nu numai. Vom asigura consiliere psiho-socială, cu ajutorul a patru psihologi și doi asitenți sociali, iar serviciile medicale vor fi asigurate cu sprijinul medicilor psihiatri, pediatri din cadrul Sptalului Obregia. Este foarte important pentru noi toți, pentru Ministerul Afacerilor Interne, să venim cu această soluție pentru copiii din România, pentru că de astăzi acest centru va fi exclusiv pentru ei. Este un serviciu gratuit, confidențial și de asemenea pentru familiile lor, care vor avea posibilitatea să se conecteze cu alți părinți care au mai trecut prin aceași situație, să vadă că nu sunt singuri și că în spatele lor se află o echipă de specialiști antidrog, dar formată și din autoritățile locale, care vor crea o comunitate sigură pentru ei”, a declarat comisarul șef de poliție, Georgiana Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog.

Urmare a investițiilor publice derulate în ultimii ani de către autoritatea locală, Sectorul 4 a înregistrat o creștere demografică de amploare. Numai în ultimii 4 ani, au fost întemeiate, aici, în zona de sud a Bucureștiului, peste 8300 familii, iar numărul copiilor născuți în aceeași perioadă a depășit deja numărul 13.000. De aceea, pentru ca toți cei care muncesc, iubesc și trăiesc în Sectorul 4, autoritatea locală a căutat permanent cele mai bune soluții care să ofere oamenilor acces facil la servicii publice de calitate și totodată, un grad sporit de acces la informații care să soluționeze în timp record nevoile fiecăruia dintre membrii comunității.

Modul de lucru implementat astăzi face parte dintr-un proiect extins de creștere a gradului de siguranță a Sectorului 4, alături de măsuri precum montarea camerelor de supraveghere în zone cu un grad crescut de infracționalitate, dezvoltarea rețelei stradale de iluminat public în special în zonele în care aceasta era deficitară, suplimentarea echipajelor de poliție locală pe stradă. Măsurile luate în timp și-au dovedit eficiența, astfel încât cifrele arată că în decursul ultimilor ani, datorită acestor îmbunătățiri, Sectorul 4 a devenit cel mai sigur sector din București.

Astfel, potrivit statisticilor întocmite anual de către specialiștii Poliției Capitalei, dacă la nivelul anului 2016, coeficientul de criminalitate era la nivelul de 103,7% și plasa comunitatea noastră într-o zonă de risc ridicat de comitere a infracțiunilor, în 2023, acest coeficient a scăzut până la 63,25%, riscul de producere a infracțiunilor fiind catalogat drept scăzut.