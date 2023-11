Percheziții în București și Ilfov - Un grup de arabi vindea în România mașini de lux furate din alte țări (Video)

Polițiști din Serviciul Furturi de Autovehicule al Poliției Capitalei au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, în Municipiul București și Județul Ilfov, într-un dosar penal de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals, prejudiciul fiind de 400.000 de euro.

În luna martie 2023 polițiștii din cadrul Serviciului Furturi de Autovehicule s-au sesizat cu privire la existența unui grup nestructurat de persoane de cetățenie arabă care desfășoară activități infracționale privind traficul internațional cu autovehicule furate din țările UE, având ca mod de operare fraudarea asiguratorului și introducerea pe teritoriul României a acestor autoturisme.

Prin falsificarea documentelor de proveniență a autoturismelor și folosirea acestor documente cu ocazia omologării autoturismelor la RAR și la înmatricularea definitiva în România, în acest mod autoturismele erau introduse în circuitul legal, astfel erau vândute persoanelor de bună credință.

Cinci mașini de lux furate au fost vândute în România

De asemenea, sunt efectuate investigații cu privire la circuitul a 5 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 400.000 de euro: Mercedes-Benz S400, an fabricație 2022, Audi RS6 an fabricație 2022, Audi RS6 an fabricație 2021, Audi Q5 an fabricație 2022, Jeep Compass an fabricație 2021.

Cercetările au condus către trei persoane, doi bărbați, în vârstă de 25, respectiv 40 de ani și o femeie, în vârstă de 32 de ani, bănuite de comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, s-au reținut în sarcina bănuiților 3 infractiuni de tăinuire, 3 infracțiuni de înșelăciune, 10 infractiuni de fals intelectual, 10 infractiuni de uz de fals.

În urma perchezițiilor efectuate la data de 15 noiembrie 2023, au fost găsite și ridicate mijloace materiale de probă de interes în cauză.

Totodată, au fost depistați și conduși la audieri femeia și bărbatul, în vârstă de 25 de ani, în vederea continuării cercetărilor.

Cele două persoane a fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Furturi de Autovehicule, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual și uz de fals.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Biroul Național Interpol, precum și de sprijinul Unității Naționale de Informații privind Pasagerii din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.