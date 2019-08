Piața de asigurări din România a înregistrat în ultimele 9 luni recordul absolut de reclamații

Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor – APCONS, felicita decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de a sanctiona societatile City Insurance si Euroins cu avertisment, dar atragem public atentia ca aceste sanctiuni trebuie continuate, inasprite si aplicate tuturor firmelor de asigurari care isi bazeaza afacerea pe neplata daunelor.

Pentru ca in spatiul public au inceput de cateva luni sa fie vehiculate informatii trunchiate de catre piata de asigurari cu scopul de a manipula opinia publica cu privire la situatia reala a acestei piete, APCONS a decis sa faca publice rezultate comparative dintre piata de asigurari din Germania si piata de asigurari din Romania, pentru a intelege cum functioneaza aceste piete si nivelul de satisfactie al consumatorului celor doua tari.

Piata germana de asigurari RCA

Numar aproximativ de autovehicule la finalul anului 2018: 65 milioane

Numar aproximativ de contracte RCA la finalul anului 2018: 80 milioane

(Unele contracte RCA sunt anuale, altele sunt incheiate pentru perioade mai mici de 12 luni).

Numarul total de reclamatii RCA si CASCO inregistrate pentru anul 2018 de catre BAFIN: 1162 reclamatii

Piata romaneasca de asigurari RCA

Numar aproximativ de autovehicule la finalul anului 2018: 8 milioane

Numarul contractelor RCA la finalul anului 2018: 5.873.613

In luna Iulie 2019 au fost inregistrate la ASF un numar de aproximativ 2600 de reclamatii.

Concluzii:

Parcul auto romanesc este de peste 8 ori mai mic decat parcul auto german; Numarul contractelor RCA din Romania este de aproape 14 mai mic decat numarul contractelor RCA din Germania. 3. Numarul anual de reclamatii in domeniul auto la BAFIN este de 2,2 ori mai mic decat numarul inregistrat in luna Iulie 2019 la ASF. O singura societate de asigurari din Romania inregistreaza in ultimele 2 luni echivalentul tuturor reclamatiilor inregistrate de catre intreaga piata germana in domeniul auto intr-un an. 5. Nivelul de satisfactie si incredere a cetateanului roman in piata de asigurari romaneasca este la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani.

APCONS saluta decizia consiliului ASF din luna iunie 2019 privind delegarea atributiilor de control privind conduita asiguratorilor catre un departament specializat din cadrul Autoritatii.

“Stim ca din aceasta vara, toate petitiile primite la ASF vor avea pentru prima data si o finalitate. Departamentul de petitii transmite saptamanal o fisa de deficiente catre acest departament care se ocupa de controlul privind conduita asiguratorilor, iar acesta verifica si aplica sanctiuni firmelor care incalca legea. Este pentru prima data cand ASF si-a creat parghiile legale prin care sa aplice in mod prompt (in fiecare luna) sanctiuni care sa conduca la disciplinarea unei piete de asigurari anchilozate, primitive, cu naravurile micilor afaceristi intalnite la inceputul anilor ’90 in Romania”. – a declarat ing.Vasile Cazan, Presedinte APCONS, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.