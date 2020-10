Pianistul american Keith Jarrett, puţin probabil să mai cânte după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale

Muzicianul de jazz american Keith Jarrett, al cărui album "The Köln Concert" este una dintre cele mai bine vândute înregistrări de pian din istorie, a anunţat că este puţin probabil să mai cânte după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

Artistul în vârstă de 75 de ani a declarat într-un interviu publicat miercuri de The New York Times că a suferit două accidente vasculare cerebrale în februarie şi în mai 2018 care l-au lăsat temporar paralizat.

"Partea mea stângă este încă paralizată. Sunt capabil să merg cu un baston, dar mi-a luat mult timp pentru asta - un an şi mai mult", a spus el. A petrecut aproape doi ani într-un centru de recuperare.

Jarrett a adăugat: "Dacă aud o piesă de Schubert sau ceva cântat uşor, este suficient pentru mine, pentru că nu voi mai putea face asta. Nu sper să mă recuperez. Cel mai mult ar fi să pot să ţin o cană în mâna stângă".

Legendă a jazzului, Keith Jarrett a fost în avangarda mişcării de la începutul anilor 1960 şi a colaborat cu artişti de referinţă precum Miles Davis, Art Blakely sau Jack DeJohnette.

Măestria sa l-a determinat să susţină concerte solo total improvizate care au contribuit la reputaţia de virtuoz genial.

"Am sentimentul că sunt John Coltrane al pianiştilor", a spus el pentru The New York Times, plasându-se la nivelul monstrului sacru al saxofonului.