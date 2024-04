Piedone, după conferința lui Cîrstoiu: 'Dă-i, Doamne, mintea de apoi!'

Primarul sectorului 5 din Capitală, Cristian Popescu Piedone (PUSL), a declarat vineri seară, la Antena 3, după conferința medicului Cătălin Cîrstoiu cu privire la acuzațiile de incompatibilitate care i se aduc, că liberalii au vrut să facă niște jocuri ca Nicușor Dan să rămână primar al Bucureștiului, în detrimentului candidatului susținut oficial de liberali.

„În decursul timpului, în cei 35 de ani ai mei de căsnicie, am avut nu mai puțin de 160 de fini. Unuia dintre ei i-a fost salvată viața de domnul doctor Crîstoiu și nu a știut că este finul meu. N-am apelat la domnia sa, nu am intervenit, am lăsat să-și pună profesionalismul cuvântul și îi mulțumesc pentru acest lucru. În schimb, am mai avut și doi finii care, după investigațiile pe care le-au făcut domnul Crîstoiu le-a spus să treacă și pe altă policlinică pentru diverse consultații.

Astăzi, făcând această declarație în fața Spitalului Municipal și nu în cadrul unei coaliții, probabil că nu și-a găsit locul în politică, cum se vede clar, spunând că n-a fost susținut în perioada asta. Indiferent ce se va întâmpla în perioada următoare, eu sunt o locomotivă care s-a pus pe șine. Exprimându-mi dorința să fiu susținut se pare că liberalii au vrut să facă niște jocuri ca în continuare acest Nicușor Dan să rămână primar al Bucureștiului, susținându-l cu toată tăria. (...) Important e ce preferă electoratul Bucureștiului și electoratul Bucureștiului, vă garantez, s-a săturat de aceeași Mărie cu altă pălărie și a înțeles că politicul trebuie să-și facă politica acolo unde se pricepe”, a declarat Piedone.