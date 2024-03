Cum a slăbit Piedone 100 de kg: 'Azi am 122 kg. Depinde însă ce șpriț beau!'

Edilul Cristian Popescu Piedone nu se dă înapoi de la mâncare. O recunoaște chiar el și se descrie drept un „mâncău”. Însă a fost nevoie de sacrificiu pentru a stopa această pornire. Candidatul la Primăria Capitalei susține că a fost operat de două ori, iar acum cântărește aproximativ 122 kg, însă „depinde ce șpriț beau”.

„Păi acum sunt manechin”, a fost răspunsului lui Piedone pentru jurnalistul Victor Ciutacu, la România TV, când a fost întrebat câte kilograme are.

„Am plecat de la 220 km. Domnul doctor Popescu mi-a făcut două operații... Eram un mâncău, de stres”, a punctat Piedone.

„Am făcut operația în care am slăbit 50 de kg. Mi-a fost tăiat stomacul. Eu băgam frigiderul în inventar. M-am dus înapoi la 220 kg. Am făcut operația (n.r.: a doua) si am slăbit la 120 kg. Azi am 122 kg, plus sau minus. Depinde ce șpriț beau. A rămas excesul (n.r.: de piele)... Am fost nevoit să aleg și vreau să-mi văd nepoții bine.

Fetele pentru mine sunt o legendă, din amintiri”, a spus zâmbind Piedone, la România TV.