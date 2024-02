PNL dă semnalul decisiv: Care este soarta coaliției cu PSD dacă nu se comasează alegerile

Florin Roman, vicepreședinte PNL, anunță că liberalii nu vor părăsi coaliția, atâta timp cât PSD nu trece peste linia roșie. Comasarea alegerilor nu este una dintre liniile roșii ale PNL.

Într-o emisiune televizată, deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL, a făcut mai multe precizări legate de posibila rupere a coaliției, tot mai des invocată. „Cine va sparge această coaliție, va plăti probabil și costuri electorale, așa cum a plătit USR când a fugit în aplauze de la guvernare, când țara era la greu”, a spus Roman.

El a adăugat ca PNL nu va părăsi coaliția, ca nu se fac alegeri comasate.

„PNL va asigura stabilitatea țării cât timp PSD nu se joacă cu liniile roșii pe care le-am impus: ⁠fără noi taxe și impozite; ⁠fără naționalizarea pilonului 2 de pensii private; ⁠scăderea taxării pe muncă; ⁠neimpozitarea pensiilor sub 3000 lei. O alta linie roșie este ca nu vor introduce niciodată impozitul progresiv cu PNL la guvernare”, a concluzionat vicepreședintele liberal.

Poziția premierului Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu susţine că, dacă liberalii vor decide să se retragă de la guvernare, el îşi va depune mandatul de prim-ministru.

„Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20 la sută, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-ministru sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită”, a declarat premierul.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri seară, la Roma, cum vede afirmaţiile unor reprezentanţi ai PNL potrivit cărora ar fi mai bine pentru liberali să rupă coaliţia.

„Eu cred că…. Cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate când eram în pragul unei crize sociale (…), ori PSD ar fi avut cu cinci în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită”, a declarat el.