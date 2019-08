PNL, război cu USR - Un deputat amenință cu judecata pe oamenii lui Dan Barna: 'Ca sa învețe măcar ce înseamnă responsabilitatea!'

Deputatul PNL, Florin Roman susține că reprezentanții USR Alba au publicat contracost un articol calomnios la adresa sa. Materialul a fost publicat în presa locală și preluat pe pagina de Facebook a organizației USR din județ. Conform materialului preluat de președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, apropiați ai lui Florin Roman ar fi beneficiat în mod dubios de contracte pe bani publici. „Florin Roman are gura mare, dar, în realitate, e la fel de „mic” în ceea ce privește transparență ca ceilalți politicieni.”, a declarat Beniamin Todosiu.

„Cei de la USR Alba au publicat contracost, in presa locală și pe pagina lor de Facebook un articol calomnios, in care sugerează ca as fi un penal. Mai mult, amesteca numele și imaginea mea cu un simplu membru PNL, din cei peste 8000 cati sunt in Alba, care a derulat contracte cu statul, insinuând ca suntem apropiați deși nu suntem nici rude, nici amici și nici altceva. Am văzut multe tâmpenii la viața mea, dar asta le întrece pe toate. Ma mir ca nu m-au făcut apropiat cu criminalul de la Caracal, doar pentru ca trăim in aceeasi țara. Prin urmare, voi da posibilitatea oamenilor noi, cu năravuri vechi sa își susțină povestea in instanța. Ca sa învețe măcar ce înseamnă responsabilitatea!”, a scris Florin Roman.

Deputatul PNL a dat tonul acuzațiilor în urmă cu câteva zile când a susținut că Dan Barna ca ar fi încasat peste 600 000 de euro din contracte cu guvernul PSD.

Replica a venit miercuri sub forma unui comunicat de presă al USR Alba care a fost însoțit de o imagine cu Florin Roman și mențiunea #farapenali.