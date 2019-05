Popularii Europeni clamează victoria și cer șefia Comisiei Europene

Dreapta proeuropeană conservatoare (PPE) a reclamat duminică preşedinţia Comisiei Europene (CE), apreciind că a obţinut victoria în alegerile europene, relatează AFP.

Citește și: ALERTĂ - Gabriela Firea îl REFUZĂ pe Liviu Dragnea: NU vreau să candidez la prezidențiale

"Am câştigat alegerile şi candidatul cap de listă al PPE, Manfred Weber, va fi preşedintele Comisiei", a declarat, la un eveniment dedicat alegerilor de la Bruxelles, Joseph Daul, preşedintele PPE.



"Fără PPE, nu există majoritate la nivelul partidelor democrate. Deci suntem gata, vom negocia şi, bineînţeles, vom apăra prima poziţie", a adăugat francezul.



Germanul Manfred Weber, aflat alături de Daul, nu a revendicat şi el postul de preşedinte al executivului comunitar, dar a reafirmat că PPE este "ferm angajat în procesul 'Spitzenkandidat' ", potrivit căruia partidul care câştigă alegerile europene trebuie să primească preşedinţia Comisiei.



"Numai o persoană care a fost 'Spitzenkandidat' poate fi aleasă" preşedinte al Comisiei Europene, a subliniat Weber, care şi-a făcut intrarea pe melodia "Simply the best".



Aproape imediat, germanul Udo Bullmann, liderul grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor S&D, a doua forţă din Parlamentul European, a respins revendicările PPE.



"PPE nu mai are forţa de a conduce Comisia (...) Nu mai poate pretinde că este liderul natural al majorităţii din Parlamentul European", a spus Bullmann.