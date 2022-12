Povestea cutremurătoare a bărbatului salvat din Golful Mexic. Ce s-a întâmplat în cele aproape 20 de ore în care a stat în apă

A petrecut aproape 20 de ore singur, stând în apă în Golful Mexic, după ce a căzut de pe un vas de croazieră și a fost salvat de Ziua Recunoștinței. James Michael Grimes a vorbit vineri despre această experiență, spunând că a învățat să nu ia viața ca pe ceva de la sine înțeles, informează dnyuz.com.

"Cea mai mare frică a mea este înecul și asta a fost ceva cu care nu am vrut să mă confrunt", a declarat Grimes pentru emisiunea "Good Morning America" de la ABC. "Am vrut să-mi văd familia din nou. Eram hotărât să reușesc să ies de acolo. Nu am acceptat niciodată că asta a fost, că acesta va fi sfârșitul vieții mele."

Tânărul în vârstă de 28 de ani din Lafayette, Alabama, se afla împreună cu 18 rude într-o croazieră Carnival spre Cozumel, Mexic, când, cumva, a ajuns peste bord după o zi de distracție.

Pe 23 noiembrie, el câștigase un concurs de chitară aeriană organizat în timpul croazierei și își amintește că i-a spus surorii sale, în jurul orei 23.00, în prima noapte la bord, că se duce la baie, a spus el. Ce s-a întâmplat mai departe rămâne neclar. El a spus că nu își amintește să fi căzut sau să fi aterizat în apă.

"Când mi-am revenit, când mi-am recăpătat cunoștința, eram în apă și nu se vedea nicio barcă", a spus el. "Nu pot să plutesc singur, chiar dacă încerc să o fac. Așa că trebuie să fi fost... Domnul a fost cu mine în timp ce eram acolo, pentru că ceva mă ținea în sus tot timpul în care am leșinat".

Unul dintre ofițerii Gărzii de Coastă americane care l-a salvat ulterior, tehnicianul de supraviețuire în aviație Richard Hoefle, a declarat pentru CBS News că el crede că Grimes "mai avea între 30 de secunde și un minut înainte de a-l pierde".

Bărbatul în vârstă de 28 de ani avea "o voință incredibilă de a supraviețui", a spus Hoefle. La un moment dat, Grimes a spus că a crezut că a văzut aripioara unui rechin, lovind cu piciorul în ceva care s-a lovit de piciorul său. Ulterior, el a mestecat un băț pe care l-a găsit plutind în apă și care părea a fi bambus.

"Mi-a dat un fel de aromă în gură, alta decât cea de apă sărată", a spus el. Pe măsură ce timpul a trecut și soarele a început să apună, Grimes a spus că apa a început să se răcească. "În acel moment, m-am gândit, cât timp va trebui să mai stau aici", a spus el. "Căderea nu m-a ucis și creaturile marine nu m-au mâncat. Am simțit că am fost menit să ajung aici".

Apoi, a văzut luminile unui vas petrolier și a început să înoate spre el. "Asta a fost ultima mea mică explozie de energie", a spus Grimes. "Puterea pe care o aveam, am folosit cam fiecare bucățică din ea pentru a încerca să reușesc să ajung."

El a spus că Paza de Coastă a înconjurat petrolierul de două sau trei ori în căutarea lui. "Îmi scosesem șosetele și tot ce aveam pe mine și le fluturam în jurul capului, încercând să fac ceva în care să mă vadă, iar când în sfârșit m-a lovit acea lumină, am auzit cumva "L-am prins" și am văzut un tip coborând dintr-un elicopter.

Grimes a spus că își amintește că i-a spus salvatorului său că era dezbrăcat, iar acesta i-a spus că este în regulă. "Mi-a spus să mă țin de această vestă de salvare, iar eu mă gândeam 'Mulțumesc, ai fost ca un înger păzitor care a coborât pentru mine'", a spus el.

A trecut o săptămână de la incident, iar Grimes a spus că experiența i-a deschis ochii. În timp ce se îmbrăca cu o pereche de pantaloni pe care plănuia să îi poarte în croazieră, Grimes a spus că a găsit în buzunarul pantalonilor o ghicitoare cu un biscuit cu răvașe pe care scria " Bucură-te de valuri".

Deși chinuitoare, Grimes a spus că experiența nu îl va descuraja să mai facă o altă croazieră. "Aș fi deschis să merg într-o altă croazieră, pentru că nu am apucat să merg în aceasta", a spus el.