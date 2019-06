Președintele Academiei Române, reacție după zvonurile privind susținerea primită din PSD pentru prezidențiale: 'Mi s-au oferit de multe ori astfel de prilejuri'

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a reacționat după ce în spațiul public numele său a fost menționat într-un posibil scenariu pregătit de Partidul Social Democrat pentru alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. El recunoaște că a primit oferte în acest sens. Surpriza - plăcută pentru unii și neplăcută pentru alții - vine din faptul că profesorul universitar nu este interesat de o asemenea poziție în statul român.

„În 25 martie a.c., am postat un text prin care am explicat că nu am de gând să candidez la președinția României. De atunci și până în prezent nu s-a schimbat nimic în această privință, motiv pentru care reiau respectiva postare, în speranta că va înțelege toată lumea poziția mea față de acest subiect.

În ultima vreme se vehiculează posibilitatea candidaturii mele pentru o funcție politică importantă în stat, fapt care îi bucură pe unii și îi întristează pe alții. Zvonul acesta a determinat anumite reacții adverse, neprincipiale, mincinoase și chiar dăunătoare în raport cu mine și cu instituțiile în a căror activitate sunt implicat. În speță, este vorba despre Academia Română și Universitatea „Babeș-Bolyai”. În consecință, deși nu mă simt deloc obligat să-mi motivez conduita cetățenească, doresc să anunț public că nu am candidat și nu voi candida la vreo funcție de conducere politică în statul român. Cine mă cunoaște îndeaproape știe că nu am acceptat niciodată o asemenea funcție – deși mi s-au oferit de multe ori astfel de prilejuri – dintr-un motiv foarte simplu: principiul meu fundamental în viață este activitatea profesională serioasă, pusă în serviciul specialității pentru care m-am pregătit. Iar în cadrul instituțiilor de profil, am acceptat să ocup funcții înalte de conducere numai în măsura în care acestea au fost rezultatul alegerii de către egalii mei, de către studenți etc. și nu m-au îndepărtat de studenții mei și de cercetare. Prin urmare, toată viața mi-am ținut lecțiile cu elevii și cu studenții și am făcut tentative de reconstituire a vieții oamenilor care au trăit în trecut. Am convingerea că, dacă toți românii ar face de-a lungul vieții ceea ce știu mai bine în funcție de pregătirea lor, ne-ar merge mult mai bine tuturor și, implicit, i-ar merge mai bine țării. Nădăjduiesc ca, ajutat în continuare de Consiliul de Administrație și de Senatul Universității „Babeș-Bolyai”, să-mi închei cu bine, peste câteva luni, mandatul de rector și să mă pot concentra, alături de colegii mei, în buna funcționare a celei mai importante instituții de consacrare a valorilor intelectuale și de cercetare și creație din țară – Academia Română”, a precizat Ioan Aurel Pop pe pagina sa de Facebook.

