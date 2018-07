Președintele CSM dă cărțile pe față și provoacă un CUTREMUR în Sistem

Președintele CSM, judecătorul Simona Marcu, a declarat că în baza protocolului încheiat între Consiliu și SRI au existat documente trimise de către Serviciu, însă acestea au urmat regimul documentelor clasificate. Magistratul a mai punctat că CSM nu a transmis informări către SRI. De asemenea, președintele CSM provoacă un cutremur în sistem pentru că a solicitat tuturor instanțelor și parchetelor să desecretizeze protocolalele cu SRI.

„Acest protocol a fost încheiat de Consiliul Superior al Magistraturii într-o altă componență, dar în actuala formulă, imediat ce am luat cunoștință despre acest document, am luat măsuri pentru denunțarea lui. Verificând documentele existente la Consiliu, pot să vă spun cu certitudine că nu au existat informări dinspre Consiliu către Serviciul Român de Informații. Nu s-a transmis niciun fel de informare. Au existat documente trimise de către Serviciul Român de Informații, dar ele au urmat regimul documentelor clasificate. Oricum, am declanșat o operațiune vastă, am solicitat tuturor instanțelor și parchetelor să transmită protocoalele şi să ia măsuri pentru desecretizarea acestora”, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu.