Prefectul Capitalei: Capacitatea de vaccinare trebuie să crească. Avem solicitare DSP să găsim spaţii / Alin Stoica anunţă o şedinţă pentru joi

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat, miercuri seară, că se urmărşte creşterea capacităţii de testare în Capitală, în acest sens urmând a avea loc o şedinţă în cursul zilei de joi. ”Avem solicitare DSP să găsim spaţii”, a preciat prefectul.

”Capacitatea de vaccinare trebuie să crească. Fluxurile de vaccinare sunt pline, am primit de la DSP solicitarea de a găsi spaţii noi şi capacităţi noi pentru vaccinare, ses în care am şi transmis solicitarea către primăriile de sector şi Primăria Capitalei şi mâine avem o şedinţă pe această temă”, a anunţat, miercuri seară, la B 1 Tv, prefectul Alin Stoica.

Întrebat câte persoane se vaccinează acum zilnic în Bucureşti, prefectul nu a ştiut să precizeze.